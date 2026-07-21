Hatalmas tűz tombol, harminc hektárnyi terület ég – Nagy erőkkel vonult ki a katasztrófavédelem

Harminc hektáron ég a száraz aljnövényzet Kaba térségében, a tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal – tájékoztatta a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóügyeletese kedd délután az MTI-t.

Bányai Judit tűzoltó alezredes azt mondta, a tűz megfékezésében és oltásában a kabai önkéntes tűzoltók mellett a debreceni, a püspökladányi, a szeghalmi, a karcagi és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vesznek részt a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával.

Hozzátette:

harminchét tűzoltó öt vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel oltja a tüzet.

A katasztrófavédelem korábban azt közölte, hogy az egységek harminc szarvasmarhát és három szamarat is kimentettek a területről. A tűzoltók munkáját egy erőgép is segíti.

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