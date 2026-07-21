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Havasi Bertalan: a hatóságok lefoglalták a Fidesz szervereit!
Gazdaság

Havasi Bertalan: a hatóságok lefoglalták a Fidesz szervereit!

MTI
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Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel.

Havasi Bertalan a közleményében azt írta: ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon.

Az önkényuralom a mai napon szintet lépett."

- értékelt.

Közölte: a Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál, és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben.

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