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Hiába az energiaválság, valami megmozdult Németországban
Gazdaság

Hiába az energiaválság, valami megmozdult Németországban

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A német gazdasági várakozásokat tükröző ZEW-index júliusban jelentős erősödést mutatott, ami arra utal, hogy a gazdasági reformok kezdenek éreztetni a hatásukat – derül ki a mannheimi székhelyű ZEW Gazdaságkutató Intézet friss felméréséből.

A németországi ZEW gazdasági hangulatindex 15,8 ponttal, plusz 26,3 pontra ugrott,

ami a várakozások markáns javulását jelzi.

Bár mérsékeltebb ütemben, de a jelenlegi gazdasági helyzet megítélése is kedvezőbbé vált, miután a jelenlegi helyzetet értékelő alindex 3,4 ponttal, mínusz 77,6 pontra emelkedett.

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a gazdasági kilátások júliusban tovább javultak, és a jelek szerint a reformok is kifejtik hatásukat.

Az intézet vezetője szerint különösen az exportorientált ágazatokban és a belföldi keresletben látható tartós növekedés, ugyanakkor az iráni konfliktus alakulása és az olajárak ingadozása miatti bizonytalanság továbbra is komoly kockázatot jelent a német gazdaság talpra állására nézve.

A legtöbb szektorban javultak a kilátások, különösen a gépgyártásban, ahol 14,5 ponttal, valamint a belföldi kereslet terén, ahol 14,7 ponttal emelkedett a mutató. Bár a vegyipar, a gyógyszeripar és a fémipar részmutatói szintén javulást mutattak, ezek továbbra is a negatív tartományban maradtak. Az építőipar indexe 12,7 ponttal növekedett, ezzel megközelítette a várakozások egyensúlyát jelző nulla pontos határt.

Ezzel szemben az autóipar továbbra is gyengélkedik, a szektor mutatója ugyanis 11,3 ponttal, mínusz 46,6 pontra esett vissza.

Az euróövezeti várakozások szintén erősödtek, az erre vonatkozó index 13,9 ponttal, plusz 23,4 pontra emelkedett. Bár a közös valutaövezet aktuális gazdasági helyzetének megítélése továbbra is borús, a mutató 5,7 ponttal, mínusz 37,7 pontra javult.

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