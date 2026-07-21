Hivatalos a döntés: Csendes Olivér veszi át a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetését

A szakember pályafutása során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadói, startup-ökoszisztéma-építési, valamint turisztikai felsővezetői feladatokat egyaránt ellátott. Szakmai felkészültségét a Bécsi Közgazdaságtudományi és Üzleti Egyetemen szerzett mesterdiplomája, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA-képzése alapozza meg.

Nemzetközi karrierje során vezérigazgatóként irányított egy bécsi székhelyű, stratégiai és innovációs tanácsadással foglalkozó céget, amelynek élén az európai startup-közösség fejlesztéséért felelt. Később az Osztrák Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatói posztját töltötte be - olvasható az energiaügyi és gazdaságfejlesztési miniszter Facebook-oldalán.

Magyarországi tapasztalata is számottevő, hiszen a Visit Hungary korábbi vezérigazgatójaként főként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmusirányításra, a desztinációs marketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált. Személyében olyan kiemelkedő felkészültségű vezető kerül az MTÜ élére, aki

a turisztikai ágazat széles körű és egyöntetű bizalmát élvezi.

Címlapkép: Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a Liget Budapest Projekt és a Magyar Turisztikai Ügynökség budapesti sajtótájékoztatóján 2025. június 10-én. Forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán