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Itt az MNB kamatdöntése!
Gazdaság

Itt az MNB kamatdöntése!

Portfolio
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Keddi ülésén 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A lépés nem okozott meglepetést, hiszen a jegybank már egy hónapja jelezte, hogy további kamatcsökkentések jöhetnek.
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A júniusi 25 bázispontos kamatcsökkentés után hasonló mértékű lazításról döntött kedden a Monetáris Tanács, így szerdától 5,75%-on lesz az alapkamat. A lépéssel egyidőben a kamatfolyosó két széle is hasonló mértékben csökken 4,75, illetve 6,75%-ra.

Az MNB mai döntése nem okozott komoly meglepetést, mivel a jegybank már a júniusi inflációs jelentés publikálásakor belengette, hogy egy „mini lazítási ciklusba” kezdenek, ami a következő két hónapban egyaránt 25 bázispontos kamatvágást hozhat. Június óta egyrészt a magyar infláció újabb meglepetést okozott azzal, hogy 1,7%-ra csökkent, másrészt viszont kiújult a feszültség a Közel-Keleten, ami a forint gyengüléséhez vezetett az utóbbi napokban.

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Úgy tűnik, hogy a geopolitikai feszültségek sem tántorították el a Monetáris Tanácsot az újabb kamatcsökkentéstől, amennyiben a júliusi infláció hasonlóan alacsony marad és a nemzetközi hangulat sem romlik jelentősen, akkor

augusztusban is jöhet a már belengetett kamatvágás, amivel a nyár végére 5,5%-ra csökkenhetne az alapkamat.

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A Monetáris Tanács legközelebb augusztus 25-én ül össze.

Az elmúlt hónapokban a korábbiakkal ellentétben nem voltak egyhangúak a jegybank döntései, májusban Gottfried Péter szavazott kamatcsökkentésre, de akkor a többség még a tartásról döntött, majd júniusban Kovács Zoltán nagyobb, 50 bázispontos kamatvágásra szavazott.

A mai döntés indoklásával kapcsolatban délután három órakor jelenik meg az MNB közleménye, illetve akkor kezdődik varga Mihály elnök sajtótájékoztatója. Az eseményekről és az esetleges piaci reakciókról a Portfolio élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: Portfolio

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