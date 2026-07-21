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Itt az MNB közleménye: a közel-keleti eszkaláció ellenére is van tér további kamatcsökkentésre
Gazdaság

Itt az MNB közleménye: a közel-keleti eszkaláció ellenére is van tér további kamatcsökkentésre

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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az előzetes várakozásoknak és Varga Mihály jegybankelnök júniusi előretekintő iránymutatásával összhangban 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az irányadó rátát keddi ülésén. A döntést indokló közlemény kiemeli, hogy a kamatcsökkentést főleg a júniusi  várakozásoknál is alacsonyabb inflációs dinamika, a lakossági várakozások mérséklődése és a hazai eszközök alacsony kockázati felára támogatta, így pedig az energiaárak újbóli emelkedése ellenére is van tér további kamatvágásra. A kamatciklus folytatásáról a Monetáris Tanács a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönt majd. Mindez azt jelenti, hogy nem változott az MNB előretekintő iránymutatása júniushoz képest.

A Magyar Nemzeti Bank mai, 25 bázispontos kamatcsökkentése főként a kedvezőbbé váló inflációs kilátásoknak, valamint a pénzpiaci folyamatok javulásának volt köszönhető - derül ki a jegybank közleményéből. 

Előretekintve a jegybank - a pozitív reálkamat fenntartása mellett - a nyár folyamán további kamatcsökkentésre lát lehetőséget, azaz a közel-keleti háború újbóli eszkalálódása ellenére is kitart júniusi iránymutatása mellett az MNB.

A közlemény azt is megerősíti, hogy a további kamatcsökkentések sorsáról a szeptemberben frissülő makrogazdasági előrejelzések alapján dönt majd a Monetáris Tanács.

Az alábbiakban a teljes indoklást közöljük, a kiemelések tőlünk származnak. 

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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a Kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját. 

A globális befektetői hangulatot továbbra is meghatározzák a közel-keleti geopolitikai fejlemények. Az USA és Irán közötti konfliktus felerősödni látszik, és a lezárás bizonytalanabbá vált. A világpiaci olajárak és az európai gázárak az elmúlt hetekben emelkedtek. 

Az Európai Központi Bank és a Federal Reserve részéről az idei év végéig egy-egy kamatemelésre számítanak a piacok. A japán jegybank szintén folytathatja az irányadó ráta emelését. A régióban a lengyel és a román jegybank nem változtatott az irányadó rátáján júliusban. A fejlett piaci hosszú hozamok historikus összevetésben továbbra is magasak, és az elmúlt hónap során emelkedtek. 

A hazai ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom bővülése folytatódott májusban. A versenyszféra bérdinamikája a korábbi évekhez képest lassabb, de a reálbérek emelkedése élénk. A munkanélküliségi ráta nemzetközi összevetésben továbbra is alacsony.

A beérkezett adatok alapján a makrogazdasági kilátások a júniusi előrejelzéssel összhangban alakulnak.

Júniusban az infláció 1,7 százalékra mérséklődött, a maginfláció változatlanul 2,0 százalék volt. A bejövő adat a várakozások és a júniusi Inflációs jelentés előrejelzése alatt alakult. Az áremelkedési ütem mérséklődése az élelmiszerek lassuló árdinamikájához köthető. Az iparcikkek éves inflációja 1,2 százalékra emelkedett, a piaci szolgáltatások éves alapú árindexe változatlanul 4,9 százalékon alakult. A lakossági inflációs várakozások mérséklődtek az év eleje óta. A kiskereskedelmi értékesítési árakra vonatkozó vállalati árvárakozások csökkentek az előző hónaphoz képest, míg a szolgáltatásokra vonatkozó árvárakozások enyhén emelkedtek. Az áremelkedés üteme az idei év hátralévő részében és a jövő év folyamán is a 3 százalékos jegybanki cél alatt alakul, az infláció 2028 első felében tér vissza a jegybanki célra. 

Az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt.

Ezen tényezők a monetáris politikai mozgástér fennmaradását eredményezték. Előretekintve a hazai kockázati megítélést a költségvetési pályára és az eurobevezetésre vonatkozó várakozások, illetve a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. 

A Monetáris Tanács mai ülésén az alapkamatot 25 bázisponttal, 5,75 százalékra mérsékelte. Az O/N betéti kamat 4,75 százalékra, az O/N hitelkamat 6,75 százalékra csökkent. 

A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett és folyamatosan értékeli az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. A pénzügyi piacok és kiemelten a devizapiac stabilitásának fenntartása horgonyozza az inflációs várakozásokat, ezáltal hozzájárul az árstabilitási cél eléréséhez. 

Előretekintve a kedvező folyamatok fennmaradása esetén a Tanács – pozitív reálkamat fenntartása mellett – az alapkamat további csökkentésére lát teret a nyár folyamán, amely folytatásáról a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönt.

 A kamatdöntésről és a piaci reakciókról alábbi cikkeinkben számoltunk be:

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