Itt az MNB közleménye: a közel-keleti eszkaláció ellenére is van tér további kamatcsökkentésre

A Magyar Nemzeti Bank mai, 25 bázispontos kamatcsökkentése főként a kedvezőbbé váló inflációs kilátásoknak, valamint a pénzpiaci folyamatok javulásának volt köszönhető - derül ki a jegybank közleményéből.
Előretekintve a jegybank - a pozitív reálkamat fenntartása mellett - a nyár folyamán további kamatcsökkentésre lát lehetőséget, azaz a közel-keleti háború újbóli eszkalálódása ellenére is kitart júniusi iránymutatása mellett az MNB.
A közlemény azt is megerősíti, hogy a további kamatcsökkentések sorsáról a szeptemberben frissülő makrogazdasági előrejelzések alapján dönt majd a Monetáris Tanács.
Az alábbiakban a teljes indoklást közöljük, a kiemelések tőlünk származnak.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a Kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját.
A globális befektetői hangulatot továbbra is meghatározzák a közel-keleti geopolitikai fejlemények. Az USA és Irán közötti konfliktus felerősödni látszik, és a lezárás bizonytalanabbá vált. A világpiaci olajárak és az európai gázárak az elmúlt hetekben emelkedtek.
Az Európai Központi Bank és a Federal Reserve részéről az idei év végéig egy-egy kamatemelésre számítanak a piacok. A japán jegybank szintén folytathatja az irányadó ráta emelését. A régióban a lengyel és a román jegybank nem változtatott az irányadó rátáján júliusban. A fejlett piaci hosszú hozamok historikus összevetésben továbbra is magasak, és az elmúlt hónap során emelkedtek.
A hazai ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom bővülése folytatódott májusban. A versenyszféra bérdinamikája a korábbi évekhez képest lassabb, de a reálbérek emelkedése élénk. A munkanélküliségi ráta nemzetközi összevetésben továbbra is alacsony.
A beérkezett adatok alapján a makrogazdasági kilátások a júniusi előrejelzéssel összhangban alakulnak.
Júniusban az infláció 1,7 százalékra mérséklődött, a maginfláció változatlanul 2,0 százalék volt. A bejövő adat a várakozások és a júniusi Inflációs jelentés előrejelzése alatt alakult. Az áremelkedési ütem mérséklődése az élelmiszerek lassuló árdinamikájához köthető. Az iparcikkek éves inflációja 1,2 százalékra emelkedett, a piaci szolgáltatások éves alapú árindexe változatlanul 4,9 százalékon alakult. A lakossági inflációs várakozások mérséklődtek az év eleje óta. A kiskereskedelmi értékesítési árakra vonatkozó vállalati árvárakozások csökkentek az előző hónaphoz képest, míg a szolgáltatásokra vonatkozó árvárakozások enyhén emelkedtek. Az áremelkedés üteme az idei év hátralévő részében és a jövő év folyamán is a 3 százalékos jegybanki cél alatt alakul, az infláció 2028 első felében tér vissza a jegybanki célra.
Az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt.
Ezen tényezők a monetáris politikai mozgástér fennmaradását eredményezték. Előretekintve a hazai kockázati megítélést a költségvetési pályára és az eurobevezetésre vonatkozó várakozások, illetve a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják.
A Monetáris Tanács mai ülésén az alapkamatot 25 bázisponttal, 5,75 százalékra mérsékelte. Az O/N betéti kamat 4,75 százalékra, az O/N hitelkamat 6,75 százalékra csökkent.
A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett és folyamatosan értékeli az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. A pénzügyi piacok és kiemelten a devizapiac stabilitásának fenntartása horgonyozza az inflációs várakozásokat, ezáltal hozzájárul az árstabilitási cél eléréséhez.
Előretekintve a kedvező folyamatok fennmaradása esetén a Tanács – pozitív reálkamat fenntartása mellett – az alapkamat további csökkentésére lát teret a nyár folyamán, amely folytatásáról a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönt.
A kamatdöntésről és a piaci reakciókról alábbi cikkeinkben számoltunk be:
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