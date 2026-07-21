  • Megjelenítés
Kiszivárgott a terv: újabb vámokkal csaphat le Donald Trump
Gazdaság

Kiszivárgott a terv: újabb vámokkal csaphat le Donald Trump

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A jelek szerint az amerikai elnök már a napokban újabb vámokat vethet ki több tucat országra – írta a Financial Times. Az intézkedés hátterében az áll, hogy a Donald Trump által korábban bevezetett, átmeneti tízszázalékos globális védővám pénteken lejár.

A lap értesülései szerint a legkorábban életbe lépő új vámok mértéke megegyeznek majd a jelenlegi tízszázalékos kulccsal. Az amerikai kormányzat ugyanakkor több olyan vizsgálatot is folytat, amelyek

jogi alapot teremthetnek a korábbinál is magasabb tarifák kivetésére.

A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta megerősíteni a Financial Times értesüléseit.

Kapcsolódó cikkünk

Kemény lépésre szánta el magát Donald Trump: Kanadának csap oda büntetővámmal

Óriási pénzeket fizet vissza az USA a jogellenes vámok miatt

Vágtat a kínai export

A brit üzlet lap szerint a tanácsadói arra figyelmeztetik, ne kockáztassa meg a kereskedelmi háború gazdasági sokkjait a félidős választások előtt.

Még több Gazdaság

Erős piaci jelzés érkezett: egyre fontosabb szerepet kaphat a román gáz Magyarországon

Itt az MNB kamatdöntése!

Drasztikus fordulat Magyarországon: teljesen átalakul az egyik legfontosabb ágazat

A tervek szerint az új vámot több tucat országra vetné ki az USA. Az FT cikke arra is emlékeztet, hogy az új vámok bevezetésére azután kerül sor, hogy a Legfelsőbb Bíróság az év elején hatályon kívül helyezte azokat a viszonossági vámokat, amelyeket Trump 2025. áprilisi „felszabadulás napja” bejelentését követően vezettek be. A Fehér Ház ezt követően 10 százalékos vámrendszerre tért át, de ezek az intézkedések pénteken lejárnak. 

A Focaldata által a Financial Times megbízásából a hónap elején végzett közvélemény-kutatásból kiderült, hogy a választók több mint kétharmada nem ért egyet azzal, ahogyan Trump kezeli a megélhetési költségeket.

A Fehér Ház és az amerikai kereskedelmi képviselő hivatala nem reagált a megkérésre.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A pénz története 2.

David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f

Holdblog

Koreában is mivan!

Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare

Kasza Elliott-tal

AI használat

Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk
Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, ha hibázni fog, be fogja vallani és elnézést kér
Tisza-kormány: Polgár Judit visszautasította a felkérést, Magyar Péter legalább 10 vállalható államfőjelöltről beszélt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility