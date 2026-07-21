Kiszivárgott a terv: újabb vámokkal csaphat le Donald Trump

A lap értesülései szerint a legkorábban életbe lépő új vámok mértéke megegyeznek majd a jelenlegi tízszázalékos kulccsal. Az amerikai kormányzat ugyanakkor több olyan vizsgálatot is folytat, amelyek

jogi alapot teremthetnek a korábbinál is magasabb tarifák kivetésére.

A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta megerősíteni a Financial Times értesüléseit.

A brit üzlet lap szerint a tanácsadói arra figyelmeztetik, ne kockáztassa meg a kereskedelmi háború gazdasági sokkjait a félidős választások előtt.

A tervek szerint az új vámot több tucat országra vetné ki az USA. Az FT cikke arra is emlékeztet, hogy az új vámok bevezetésére azután kerül sor, hogy a Legfelsőbb Bíróság az év elején hatályon kívül helyezte azokat a viszonossági vámokat, amelyeket Trump 2025. áprilisi „felszabadulás napja” bejelentését követően vezettek be. A Fehér Ház ezt követően 10 százalékos vámrendszerre tért át, de ezek az intézkedések pénteken lejárnak.

A Focaldata által a Financial Times megbízásából a hónap elején végzett közvélemény-kutatásból kiderült, hogy a választók több mint kétharmada nem ért egyet azzal, ahogyan Trump kezeli a megélhetési költségeket.

A Fehér Ház és az amerikai kereskedelmi képviselő hivatala nem reagált a megkérésre.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo