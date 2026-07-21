Magyar Péter élőben a parlamentben: 2026 a nemzet újjászületésének az éve

Ne merje a nándorfehérvári hősök nevét a szájára venni miniszterelnök - szólította fel Magyar Pétert Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője.

Szerinte a mohácsi vész előtti időkre emlékeztet a jelenlegi időszak.

Rétvári Bence, a KDNP részéről kiemelte: a nándorfehérvári diadalt ma úgy hívhatjuk, hogy szuverenitás. Az ideiglenes köztársaság elnök felszólalásakor miért nem voltunk itt - folytatta Rétvári Bence. Ez nem Forsthoffer Ágnesnek szól, a távolmaradásunk annak az eljárásnak szól, amelyben Európában példátlan módon eltávolították a köztársasági elnököt. Ezzel áthágták az alkotmányos kereteket - mondta az ellenzéki politikus, majd felvetette: azzal, hogy Polgár Judit nem vállalta el az államfői tisztséget, az első igazi kudarca a kormánynak. Ezt a kudarcot nem tudja másra fogni - mondta a politikus.

Bóka János, a Fidesz részéről szintén reagált a kormányfő napirend előtti felszólalására. Nekünk a Tiszával nem történelmi vitáink vannak, hanem politikai vitáink - mondta. Önök megtámadták a köztársasági elnök intézményét - vélekedett. Méltatlan helyzetbe hozta az Önök eljárása Polgár Juditot, de mindenki mást is, aki később ebbe a szerepbe kerülne - mondta.

Arra hívta fel a figyelmet: a védett ár felett van az üzemanyagok piaci ára már most.