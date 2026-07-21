Magyar Péter élőben a parlamentben: 2026 a nemzet újjászületésének az éve

Reagálnak az ellenzéki frakciók
Ne merje a nándorfehérvári hősök nevét a szájára venni miniszterelnök - szólította fel Magyar Pétert Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője.
Szerinte a mohácsi vész előtti időkre emlékeztet a jelenlegi időszak.
Rétvári Bence, a KDNP részéről kiemelte: a nándorfehérvári diadalt ma úgy hívhatjuk, hogy szuverenitás. Az ideiglenes köztársaság elnök felszólalásakor miért nem voltunk itt - folytatta Rétvári Bence. Ez nem Forsthoffer Ágnesnek szól, a távolmaradásunk annak az eljárásnak szól, amelyben Európában példátlan módon eltávolították a köztársasági elnököt. Ezzel áthágták az alkotmányos kereteket - mondta az ellenzéki politikus, majd felvetette: azzal, hogy Polgár Judit nem vállalta el az államfői tisztséget, az első igazi kudarca a kormánynak. Ezt a kudarcot nem tudja másra fogni - mondta a politikus.
Bóka János, a Fidesz részéről szintén reagált a kormányfő napirend előtti felszólalására. Nekünk a Tiszával nem történelmi vitáink vannak, hanem politikai vitáink - mondta. Önök megtámadták a köztársasági elnök intézményét - vélekedett. Méltatlan helyzetbe hozta az Önök eljárása Polgár Juditot, de mindenki mást is, aki később ebbe a szerepbe kerülne - mondta.
Arra hívta fel a figyelmet: a védett ár felett van az üzemanyagok piaci ára már most.
Magyar Péter beszél
A nándorfehérvári diadal felidézésével kezd a miniszterelnök, az 570 évvel ezelőtti eseményeket idézte fel.
Szerinte Nándorfehérvár jóval több egy régi csata emlékénél: hazaszeretet, cselekvő összefogás, ezt üzeni.
(A nándorfehérvári diadal (1456. július 4–22.) a magyar történelem egyik legdicsőbb győzelme. A Hunyadi János, Szilágyi Mihály és Kapisztrán János által vezetett magyar és szerb csapatok visszaverték II. Mehmed szultán túlerőben lévő oszmán seregét Nándorfehérvár (a mai Belgrád) falai alatt.)
A diadal emléke évszázadok óta itt van velünk, minden délben - utalt a déli harangszó jelentőségére Magyar Péter.
Minden délben a magyar emberek a harangszóval a diadalra emlékeznek. Ez minden magyar életében ott van a mindennapokban, a határokon innen és túl, összeköt templomot, nemzedéket, magyart és magyart - mondta Magyar Péter, aki hozzátette: a déli harangszó kérdést intéz hozzánk.
Mit teszünk itt és most a hazánkért?
Képesek vagyunk félretenni a sérelmeinket, amikor a hazánk jövője a tét - sorolta a kérdéseket.
Nándorfehérvár hősei válaszoltak ezekre a kérdésekre, összefogással - értékelte.
Az 1956-os események 500 évvel a nándorfehérvári diadal után történt - emlékezett meg erről is.
2026 sorsfordító év - vélekedett a kormányfő. Van, mire visszatekinteni, alapozni és büszkének lenni. 2026 egy csodálatos nemzet újjászületésének az éve is egyben - mondta.
A vezetők felelősséget vállalnak, a tudás érték és olyan hely Magyarország, ahol senkit nem hagynak magára. Minden magyar ma délben emlékezzen néhány pillanatra a nándorfehérvári hősökre - kérte a követőitől.
Forsthoffer Ágnes felszólalásával kezdődik az ülés
Gondolatok az egységről címmel beszél.
Kevesebb indulat, több tisztelet legyen a parlamentben - ezt ígérte Forsthoffer Ágnes.
Magyar Péter szólt hozzá a kormány részéről a beszédhez, megköszönte az őszinte szavait.
A Fidesz-KDNP képviselői nem voltak jelen Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napirend előtti felszólalásán kedden az Országgyűlésben.
Magyar Péter élőben beszél a parlamentben
Az eseményről élőben tudósítunk.
A Tisza-kormány legfontosabb feladata rövid távon az új köztársasági elnök személyének megtalálása lesz, azok után, hogy Polgár Judit sakknagymester nem vállalta.
Az ülés Hallerné Nagy Anikó nyitotta meg, az Országgyűlés alalnöke, jelenleg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke ugyanis az államfői jogkört gyakorolja.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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