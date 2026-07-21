Magyar Péter kihívta Orbán Viktort egy személyes vitára

Magyar Péter viszontválaszában kiemelte: korábban a Fidesz-kormány alatt magasabb volt az üzemanyagok ára, 720 forint volt a literje a benzinnek. Csak a választások előtt lépett az előző kormány - idézte fel.

Korábban is mondtam már, hogy fogok hibázni. A korábbi miniszterelnök is csinálhatta volna ezt, hogy tanul a hibáiból - mondta Magyar Péter.

Ha hibázni fogok, be fogom vallani és elnézést fogok kérni - ígérte a jövőre nézve is a kormányfő.

Az ellenzéki felvetésre, miszerint Magyar Péter tiltotta le a kormány tagjait, hogy részt vegyenek a Tusványosi tábor vitáin, kiemelte: a magyar állam az előző kormány döntése nyomán támogatja a rendezvényt, ahol nem valódi vitákat folytatnak.

Ne legyenek gyávák meghívni Magyarország miniszterelnökét, hogy elmenjen a többszáz millió forintból támogatott táborba - kérte.

Azt kérte a Fidesz-KDNP frakció tagjaitól, hogy beszéljenek Orbán Viktorral, mielőtt elmegy a Tusványosi táborba, hogy álljon ki egy nyílt egyenes vitára Tusványoson vele.

Emlékeztetett arra is, hogy a volt kormányfő most utazik haza az Egyesült Államokból, a foci vb döntőjéről.

Kitért arra is, hogy Lázár János korábbi miniszter arra használta fel a tárca több tízmillió forintját, hogy a kampányoljon.

Ez Btk., adófizetői pénzeket használt fel pártcélokra

- mondta. A fizetését is felvette Lázár János, pedig azt ígérte, hogy a kampány ideje alatt nem veszi fel miniszteri fizetését, vagyis hazudott - mondta Magyar Péter.