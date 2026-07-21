  • Megjelenítés
Magyar Péter kihívta Orbán Viktort egy személyes vitára
Gazdaság

Magyar Péter kihívta Orbán Viktort egy személyes vitára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indult a parlament keddi rendkívüli ülése.
Megosztás

Magyar Péter viszontválasza

Magyar Péter viszontválaszában kiemelte: korábban a Fidesz-kormány alatt magasabb volt az üzemanyagok ára, 720 forint volt a literje a benzinnek. Csak a választások előtt lépett az előző kormány - idézte fel.

Korábban is mondtam már, hogy fogok hibázni. A korábbi miniszterelnök is csinálhatta volna ezt, hogy tanul a hibáiból - mondta Magyar Péter.

Ha hibázni fogok, be fogom vallani és elnézést fogok kérni - ígérte a jövőre nézve is a kormányfő.

Az ellenzéki felvetésre, miszerint Magyar Péter tiltotta le a kormány tagjait, hogy részt vegyenek a Tusványosi tábor vitáin, kiemelte: a magyar állam az előző kormány döntése nyomán támogatja a rendezvényt, ahol nem valódi vitákat folytatnak.

Ne legyenek gyávák meghívni Magyarország miniszterelnökét, hogy elmenjen a többszáz millió forintból támogatott táborba - kérte.

Azt kérte a Fidesz-KDNP frakció tagjaitól, hogy beszéljenek Orbán Viktorral, mielőtt elmegy a Tusványosi táborba, hogy álljon ki egy nyílt egyenes vitára Tusványoson vele.

Emlékeztetett arra is, hogy a volt kormányfő most utazik haza az Egyesült Államokból, a foci vb döntőjéről.

Kitért arra is, hogy Lázár János korábbi miniszter arra használta fel a tárca több tízmillió forintját, hogy a kampányoljon.

Ez Btk., adófizetői pénzeket használt fel pártcélokra

- mondta. A fizetését is felvette Lázár János, pedig azt ígérte, hogy a kampány ideje alatt nem veszi fel miniszteri fizetését, vagyis hazudott - mondta Magyar Péter.

Megosztás

Reagálnak az ellenzéki frakciók

Ne merje a nándorfehérvári hősök nevét a szájára venni miniszterelnök - szólította fel Magyar Pétert Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője.

Szerinte a mohácsi vész előtti időkre emlékeztet a jelenlegi időszak.

Rétvári Bence, a KDNP részéről kiemelte: a nándorfehérvári diadalt ma úgy hívhatjuk, hogy szuverenitás. Az ideiglenes köztársaság elnök felszólalásakor miért nem voltunk itt - folytatta Rétvári Bence. Ez nem Forsthoffer Ágnesnek szól, a távolmaradásunk annak az eljárásnak szól, amelyben Európában példátlan módon eltávolították a köztársasági elnököt. Ezzel áthágták az alkotmányos kereteket - mondta az ellenzéki politikus, majd felvetette: azzal, hogy Polgár Judit nem vállalta el az államfői tisztséget, az első igazi kudarca a kormánynak. Ezt a kudarcot nem tudja másra fogni - mondta a politikus.

Bóka János, a Fidesz részéről szintén reagált a kormányfő napirend előtti felszólalására. Nekünk a Tiszával nem történelmi vitáink vannak, hanem politikai vitáink - mondta. Önök megtámadták a köztársasági elnök intézményét - vélekedett. Méltatlan helyzetbe hozta az Önök eljárása Polgár Juditot, de mindenki mást is, aki később ebbe a szerepbe kerülne - mondta.

Arra hívta fel a figyelmet: a védett ár felett van az üzemanyagok piaci ára már most.

Megosztás

Magyar Péter beszél

A nándorfehérvári diadal felidézésével kezd a miniszterelnök, az 570 évvel ezelőtti eseményeket idézte fel.

Szerinte Nándorfehérvár jóval több egy régi csata emlékénél: hazaszeretet, cselekvő összefogás, ezt üzeni.

(A nándorfehérvári diadal (1456. július 4–22.) a magyar történelem egyik legdicsőbb győzelme. A Hunyadi János, Szilágyi Mihály és Kapisztrán János által vezetett magyar és szerb csapatok visszaverték II. Mehmed szultán túlerőben lévő oszmán seregét Nándorfehérvár (a mai Belgrád) falai alatt.)

A diadal emléke évszázadok óta itt van velünk, minden délben - utalt a déli harangszó jelentőségére Magyar Péter.

Minden délben a magyar emberek a harangszóval a diadalra emlékeznek. Ez minden magyar életében ott van a mindennapokban, a határokon innen és túl, összeköt templomot, nemzedéket, magyart és magyart - mondta Magyar Péter, aki hozzátette: a déli harangszó kérdést intéz hozzánk.

Mit teszünk itt és most a hazánkért?

Képesek vagyunk félretenni a sérelmeinket, amikor a hazánk jövője a tét - sorolta a kérdéseket.

Nándorfehérvár hősei válaszoltak ezekre a kérdésekre, összefogással - értékelte.

Az 1956-os események 500 évvel a nándorfehérvári diadal után történt - emlékezett meg erről is.

2026 sorsfordító év - vélekedett a kormányfő. Van, mire visszatekinteni, alapozni és büszkének lenni. 2026 egy csodálatos nemzet újjászületésének az éve is egyben - mondta.

A vezetők felelősséget vállalnak, a tudás érték és olyan hely Magyarország, ahol senkit nem hagynak magára. Minden magyar ma délben emlékezzen néhány pillanatra a nándorfehérvári hősökre - kérte a követőitől.

magyar péter
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 21-én. Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Megosztás

Forsthoffer Ágnes felszólalásával kezdődik az ülés

Gondolatok az egységről címmel beszél.

Kevesebb indulat, több tisztelet legyen a parlamentben - ezt ígérte Forsthoffer Ágnes.

Magyar Péter szólt hozzá a kormány részéről a beszédhez, megköszönte az őszinte szavait.

A Fidesz-KDNP képviselői nem voltak jelen Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napirend előtti felszólalásán kedden az Országgyűlésben.

forsthoffer ágnes
Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 21-én. Mögötte Hallerné Nagy Anikó, az Országgyûlés Tisza párti alelnöke (j). Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Megosztás

Magyar Péter élőben beszél a parlamentben

Az eseményről élőben tudósítunk.

A Tisza-kormány legfontosabb feladata rövid távon az új köztársasági elnök személyének megtalálása lesz, azok után, hogy Polgár Judit sakknagymester nem vállalta.

Az ülés Hallerné Nagy Anikó nyitotta meg, az Országgyűlés alalnöke, jelenleg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke ugyanis az államfői jogkört gyakorolja.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A pénz története 2.

David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f

Holdblog

Koreában is mivan!

Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare

Kasza Elliott-tal

AI használat

Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk
Erste-vezér: egy miniszter a szemembe mondta, hogy Magyarország ilyen, itt lejt a pálya
Tisza-kormány: Polgár Judit visszautasította a felkérést, Magyar Péter legalább 10 vállalható államfőjelöltről beszélt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility