Megfordultak a tankerhajók: nagy bajba kerülhet a közel-keleti olajóriás a fenyegetések miatt

Az ázsiai finomítók a Szuezi-csatornán keresztül vagy Afrika megkerülésével igyekeznek elszállítani a szaúd-arábiai vörös-tengeri kikötőből származó nyersolajat, miután a Jemenben tevékenykedő, Irán által támogatott húszi lázadók tengeri blokáddal fenyegették meg Szaúd-Arábiát - írja a Reuters.

A kiszélesedő konfliktus jelentősen korlátozta a kínálatot, így a finomítók alternatív források vagy útvonalak keresésére kényszerülnek.

Kedden két, ázsiai célállomás felé tartó, szaúdi nyersolajat szállító tankerhajó is visszafordult a Vörös-tengeren a húszi fenyegetések miatt,

miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók száma tovább csökkent a hét elején.

Szakértők figyelmeztetnek, hogy a szaúdi Janbu vörös-tengeri kikötőjéből nyugati irányba, Egyiptom felé indított, majd a Szuezi-csatornán keresztül vagy a Jóreménység fokát megkerülve vezető útvonal akár négy héttel is meghosszabbíthatja a szállítást. Ez a kitérő jelentősen megnöveli a fuvardíjakat és az üzemanyagköltségeket a Janbuból kelet felé, közvetlenül az Arab-tengerre vezető hagyományos útvonalhoz képest.

Az LSEG és a Kpler hajókövetési adatai szerint a libériai lobogó alatt hajózó Rodos tankerhajó, amely Janbuban vett fel Indiába tartó nyersolaj-rakományt, kedden nyugati irányba fordult, és úti célként a Szuezi-csatornát jelölte meg.

Egy hajózási forrás szerint a dél-koreai Hyundai Oilbank finomító kedden egy VLCC kategóriájú, rendkívül nagy méretű nyersolajszállító tankerhajót keresett a janbui rakodáshoz. A szállítmányt a Szuezi-csatornát és a Vörös-tengert a Földközi-tengerrel összekötő egyiptomi SUMED csővezetéken keresztül juttatnák el Dél-Koreába. A teljesen megrakott VLCC tankerhajók a merülési korlátaik miatt nem képesek áthajózni a Szuezi-csatornán, ezért a rakomány egy részét a SUMED-vezetéken keresztül szivattyúzzák át, majd a hajó a Földközi-tenger felőli oldalon veszi fel újra az olajat.

Matt Smith, a Kpler nyersanyagpiaci elemzőcsoportjának igazgatója kifejtette, hogy a tankerhajók útvonalmódosításai egyértelműen jelzik a fenyegetések komolyságát. Hozzátette, hogy a húszi lázadók zavarkeltése rendkívül kényes időpontban éri Szaúd-Arábiát, mivel a királyság Báb el-Mandeb-szoroson áthaladó nyersolaj- és olajtermék-forgalma a múlt hónapban rekordszintre, napi több mint négymillió hordóra emelkedett.

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