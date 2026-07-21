Megválasztották a Fidesz új frakcióvezetőjét

A Fidesz frakciója keddi ülésén megválasztotta vezetőjének Bóka Jánost.

Bóka eddig az egyik frakcióvezető-helyettes volt. Megválasztására azután került sor, hogy a múlt hétfőn lemondott a képviselőcsoport vezetéséről Gulyás Gergely.

A legnagyobb ellenzéki frakció vezetőjeként a normalitás és a józan ész hangját fogom képviselni

– mondta Bóka János a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Az előző kormány európai ügyekért felelős miniszterét már lemondását követően Gulyás Gergely lehetséges utódjaként emlegették.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke

Habemus Bókam

kommentárral posztolt a Facebookra Bóka János megválasztása után.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi