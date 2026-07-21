Orbán Viktor bejelentéssel készül

Mai program: Fidesz elnökségi- és frakcióülés - jelezte Facebook-oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, aki épp ma érkezett haza az USA-ból a foci vb döntőjéről.

Holnap 10:30-kor sajtótájékoztatót tartok az új frakcióvezetővel - jelentette be a korábbi kormányfő.

Emlékezetes, Gulyás Gergely a múlt héten mondott le a Fidesz frakcióvezetői posztjáról.

Múlt héten írtuk meg azt is, hogy kedd délutánra rendkívüli frakcióülést hívott össze a Fidesz, amelyen a várakozások szerint megválaszthatják a lemondott Gulyás Gergely utódját.

A képviselőcsoport élére a legesélyesebb jelölt Bóka János,

akit Orbán Viktor és a frakció jelentős része is támogat

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõ-helyettese Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalására reagál az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán