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Öthetes csúcsra lőtt a látfontosságú anyag ára: Kína és Chile egyszerre feszíti túl a piacot
Gazdaság

Öthetes csúcsra lőtt a látfontosságú anyag ára: Kína és Chile egyszerre feszíti túl a piacot

Portfolio
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Nagyot ugrott a réz ára, miközben egyszerre több oldalról szűkül a kínálat: Kínában megugrott az importigény, apadnak a tőzsdei készletek, Chilében pedig az időjárás nehezíti a kitermelést. A piac így egyre feszesebbé válik, ami újabb drágulás előtt nyithatja meg az utat.

A réz ára kedden közel 3 százalékkal, fontonként mintegy 6,48 dollárra emelkedett, ezzel öthetes csúcsra jutott.

Az árfolyamot elsősorban a kínai fizikai piac szűkülése, valamint a jelentős termelő régiókban tapasztalható ellátási zavarok támogatták.

A Kínába importált réz felára tonnánként 100 dollárra nőtt, ami tavaly május óta a legmagasabb szint. Ennek hátterében az áll, hogy a pekingi hatóságok áfacsalások elleni fellépése visszafogta a rézhulladék kínálatát, és ezzel növelte a finomított réz iránti importkeresletet.

Mindeközben a londoni fémtőzsde raktárkészletei március óta nem látott mélypontra süllyedtek, miközben a kínai készletek is a szezonálisan jellemző sáv alsó részének közelében maradtak. A kereskedők eközben egyre több fémet irányítanak át a világ legnagyobb rézfogyasztójának számító Kínába.

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A kínálati aggodalmakat tovább erősítették a chilei időjárási zavarok: a közelmúltbeli viharok több nagy termelő, köztük a South32, az Antofagasta és a Codelco kitermelésére is negatívan hatottak.

cooper

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