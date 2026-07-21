Rá kellett törni az ajtót a fegyveres rablóra egy magyar városban: nyomkövető kutya buktatta le a tettest

Három órán belül elfogták a rendőrök Nagykanizsán azt a 32 éves férfit, aki kedd hajnalban, az alkalmazottra fegyvert fogva, kirabolt egy benzinkutat.

Andor László, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese az esetről tartott sajtótájékoztatón elmondta: hajnali három óra előtt a Hevesi úton lévő benzinkút női alkalmazottja tett bejelentést a rendőrségre, hogy egy magasabb termetű férfi fekete maszkban és pisztollyal lépett be a töltőállomás üzlethelyiségébe. Fegyvert fogott rá és felszólította, hogy adja át a pénztárgép tartalmát.

Az alkalmazott 60 ezer forintot adott át a kasszából, mire a rabló még két üveg vodkát is követelt, amit szintén megkapott, majd gyorsan távozott - tette hozzá a főkapitány-helyettes.

Szakáll Ágnes, a főkapitányság forrónyomos szolgálatának parancsnoka arról beszélt, hogy a közterületi

kamerák és nyomkövető kutya segítségével rövid időn belül a férfi nyomára jutottak.

A közelben lévő lakásán nem sokkal hajnali hat óra előtt el is fogták. A nagykanizsai férfire rá kellett törni az ajtót, mivel többszöri felszólításra sem nyitotta ki azt.

A lakásból előkerült a készpénz és a két üveg vodka, a flóbertpisztoly és a ruházatának egy része. A menekülés közben hátrahagyott símaszkot, kesztyűt és a felsőruházatát is megtalálták - jelezte a parancsnok.

Szakáll Ágnes közlése szerint a férfi a kihallgatásán elismerte a cselekményt, őrizetbe vették és kezdeményezik a letartóztatását.

Az MTI kérdésére Andor László elmondta: a férfi büntetlen előéletű, de idén februárban egy nagykanizsai élelmiszerboltban elkövetett egy betöréses rablást. Ez az eljárás már ügyészi szakban van.

A mostani fegyveres rablás miatt öt és tíz év közötti szabadságvesztésre számíthat az elkövető - jelezte a főkapitány-helyettes.