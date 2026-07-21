Rendkívüli éjszakai lehűlés Magyarországon: alig pár tizeden múlt a napi hidegcsúcs

Noha július 20-a meteorológiai szempontból történelmi dátum, hiszen 2009-ben ezen a napon regisztrálták a valaha mért legmagasabb, 41,9 Celsius-fokos hőmérsékletet Kiskunhalason, a legutóbbi csúcsértékek ettől messze elmaradtak. Az ország legmelegebb pontján, Körösladányban mindössze 31,7 fokig melegedett a levegő. A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a hőmérséklet országos átlagban is elmaradt az 1990 és 2020 közötti időszak éghajlati normájától.

A megszokottnál hűvösebb nappalt kifejezetten hideg éjszaka követte, a lehűlés pedig

majdnem új rekordot hozott.

Zabarban hajnalra 5,9 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, ami mindössze 0,4 fokkal maradt el az eddigi napi hidegrekordtól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio