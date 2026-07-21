Szedi az áldozatait a csendes gyilkos: már több mint hatszázszor riasztották a magyar tűzoltókat

Nemcsak a fűtési szezonban, hanem a nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt - közölte a katasztrófavédelem kedden a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy idén már 613 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt, négyen életüket vesztették, kilencvenen pedig sérülést szenvedtek a mérgező gáztól.

Felidézték, hogy vasárnap este Szolnokon egy Kolozsvári úti társasházi lakásban mentett életet az érzékelő: a meleg víz megnyitását követően szólalt meg az eszköz, de a lakásban lévő három ember azonnal szellőztetni kezdett, így nem esett bajuk.

A város hivatásos tűzoltói a fürdőszobában lévő átfolyós vízmelegítőnél nagy mennyiségben mutatták ki a veszélyes gázt, ezért értesítették a gázszolgáltatót és a kéményseprőipari szervet.

Megjegyezték, hogy a szén-monoxid elsősorban társasházakban okoz gondot, mert a melegben a kéményben légdugó keletkezhet,

vagyis a levegő beszorul a kéménybe, emiatt a füstgáz nem tud távozni,

például akkor, amikor a vízmelegítőt használjuk.

Címlapképünk illusztráció. Tűzoltók dolgoznak egy családi ház előtt a XXIII. kerületi Maros utcában 2020. november 15-én. A házban szén-monoxid-mérgezés miatt lett rosszul egy család több tagja. Forrása: MTI Fotó/Mihádák Zoltán