Tisza-kormány: folytatódik az új államfő keresése, a Fidesz közben megválasztotta frakcióvezetőjét

Az ügyészség nyomozói lefoglalták kedden a Fidesz szervereit. Sajtóértesülések szerint a Hankó-botrányhoz kapcsolódó nyomozás részeként történt mindez. A kultúra felszabadulása és a magyar emberek érdekében várjuk a tájékoztatást, a nyomozás eredményeit - írta Tarr Zoltán miniszter a Facebook-oldalán.

Nagy Ervin államtitkár is jelezte: minden jel arra mutat, hogy az NKA és Hankó-botrány nyomozásának részeként foglalták le a hatóságok a Fidesz szervereit.