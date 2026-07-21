Tisza-kormány: folytatódik az új államfő keresése, a Fidesz közben megválasztotta frakcióvezetőjét

Megválasztották a Fidesz új frakcióvezetőjét
A Fidesz frakciója keddi ülésén megválasztotta vezetőjének Bóka Jánost.
Eldőlt: százezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok Magyarországon
Egyhangúlag elfogadta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását kedden az Országgyűlés, amely ezt követően elkezdte a Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban lefolytatott összevont vitáját.
Az első törést okozhatja az államfő személye a Tisza-táborban - De milyen a jó köztársasági elnök?
A köztársasági elnök személyéről szóló vita az első komoly törésvonalat rajzolhatja meg a Tisza Párt politikai közösségén belül. Polgár Judit kudarcba fulladt felkérése megmutatta, hogy a Tisza-tábor egy része nem békítő, pártpolitikától távol álló államfőt, hanem az Orbán-korszak következetes kritikusát szeretné látni a Sándor-palotában. Magyar Péter feltételrendszere viszont éppen az aktív politikai szereplőket zárja ki, és a tudományos, jogászi vagy intézményvezetői háttérrel rendelkező jelöltek felé tereli a keresést. A vita így valójában nem egyetlen névről, hanem arról szól, hogy az új hatalom politikai elégtételt vagy pártpolitikai törésvonalakon túlmutató közjogi tekintélyt akar-e államfővé emelni.
Hivatalos a döntés: Csendes Olivér veszi át a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetését
Csendes Olivér veszi át a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezetését, miután Kapitány István őt kérte fel a tisztség betöltésére. Az új vezető kiterjedt hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a turizmus, a stratégiai tervezés és az innováció területén - számolt be a Kapitány István.
Megszólaltak a kormánytagok
Az ügyészség nyomozói lefoglalták kedden a Fidesz szervereit. Sajtóértesülések szerint a Hankó-botrányhoz kapcsolódó nyomozás részeként történt mindez. A kultúra felszabadulása és a magyar emberek érdekében várjuk a tájékoztatást, a nyomozás eredményeit - írta Tarr Zoltán miniszter a Facebook-oldalán.
Nagy Ervin államtitkár is jelezte: minden jel arra mutat, hogy az NKA és Hankó-botrány nyomozásának részeként foglalták le a hatóságok a Fidesz szervereit.
Bejelentette a Tisza: folytatódik az államfő-keresés
Polgár Judit nem fogadta el a Tisza-frakció felkérését, így nem vállalja a képviselőcsoport köztársaságielnök-jelöltségét. A frakció ezért folytatja a keresést és az egyeztetéseket, hogy megtalálja a tisztségre leginkább alkalmas, pártpolitikától független személyt - közölte a Bujdosó Andrea Anna frakcióvezető.
A magyar lakáspolitika új logikája: nem az építés, hanem a működtetés lesz a kulcskérdés
Magyarországon a lakhatásról szóló vita többnyire az új építések körül forog. Ez fontos kérdés, de önmagában rossz irányba viszi a mérleget: a következő 30-50 év kulcskérdése nem pusztán az, hány lakás épül, hanem az, hogy ki, milyen pénzből és milyen szakmai rendszerben fogja fenntartani, felújítani és energetikailag korszerűsíteni a már álló lakásvagyont.
A választási kiköltekezés ára: Magyarországon nőtt a leggyorsabban az adósság az egész EU-ban
Az uniós átlag alatt volt Magyarország GDP-arányos államadósság-rátája az idei első negyedév végén, azonban a tavalyi év végéhez viszonyítva a magyar adósság emelkedett a legnagyobb mértékben - derül ki az Eurostat kedden publikált jelentéséből.
Megjött a hivatalos megerősítés: az NKA-ügy keretében foglalták le a Fidesz szervereit
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt kedden a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség - közölte az MTI megkeresésére Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője.
Gajdos László bejelentette: azonnali segítség és százezres csomagok érkeznek a kánikula miatt
Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő Kánikula Programot – közölte a tárca kedden az MTI-vel.
Előkerült a bizonyíték: büntetőügy lehet Lázár János kampányakciójából
Tiltott kampányfinanszírozás gyanúja merült fel Lázár Jánossal szemben, miután kiderült, hogy állami tulajdonú gépjárművet és minisztériumi eszközöket használhatott a Lázárinfók közvetítésére a választási kampányban. Az ügyben belső ellenőrzés indult, a bizonyítékokat pedig továbbítják a hatóságoknak és az Állami Számvevőszéknek - számolt be a Vitézy Dávid. Magyar Péter a parlamentben büntetőügyként jellemezte a történteket.
Összehívják a Nemzetbiztonsági Bizottságot Szijjártó Péter BYD-s állása miatt
Velkey György államtitkár felkérte a Nemzetbiztonsági Bizottságot, hogy vizsgálja ki Szijjártó Péter döntéseit.
Bóna Szabolcs: Nem normális, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe
Az agrárminiszter szerint Magyarország négy év után ismét a 2022-eshez hasonló aszályos helyzettel néz szembe. Bóna Szabolcs hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy megerősítették a kárenyhítési rendszert, megújítanák a víziközmű-hálózatot, és felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését is.
Hegedűs Zsolt bejelentése
Megérkezett a caracasi Simón Bolívar Nemzetközi Repülőtérre a magyar kormány, a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának.Venezuelát június 24-én, kevesebb mint egy perc különbséggel két, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg. A legfrissebb adatok szerint a katasztrófában 5069 ember vesztette életét, 16 740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen. Közel 18 ezren váltak hajléktalanná - írta Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt.
A Magyarországról indított adomány összesen 42 raklapnyi segítséget tartalmazott: egészségügyi védőfelszerelést, gyógyszert. A szállítmány az Európai Unió által szervezett humanitárius művelet keretében érkezett meg Venezuelába. A segítségnyújtás hamarosan tervezetten folytatódik: a következő szállítmánnyal orvostechnikai eszközök, védőoverallok, valamint magyar civil szervezetek által felajánlott adományok indulnak útnak - tette hozzá a miniszter.
Orbán Viktor bejelentéssel készül
Mai program: Fidesz elnökségi- és frakcióülés - jelezte Facebook-oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, aki épp ma érkezett haza az USA-ból a foci vb döntőjéről.
Magyar Péter a parlamentben
Ha hibázni fogok, be fogom vallani és elnézést fogok kérni - ígérte a jövőre nézve is a kormányfő.
Parlamenti tudósításunk itt követhető:
Magyar Péter élőben beszél a parlamentben
Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indul a parlament keddi rendkívüli ülése.
Megszólalt Kapu Tibor
Azt hiszem, ma mindannyian vétettünk egy kapitális hibát a sakkban: nem vigyáztunk a királynőre” - írta a Facebookon Kapu Tibor kutatóűrhajós a Polgár Judit államfőjelölése körül kialakult helyzetről.
Tisza-kormány: hogyan tovább az első igazi kudarc után?
A korábbi belpolitikai, kormányzati eseményeket ebben a cikkünkben követtük nyomon.
Miközben Polgár Judit nem vállalta az államfői tisztségre való jelölést, a miniszterelnök hétfőn azt is közölte: már legalább 10 olyan javaslat érkezett a köztársasági elnök személyére, ami szerinte „komolyan vehető”. Később egy videóban ismerte be Magyar Péter, hogy hibázott és ezért csakis őt terheli a felelősség. Török Gábor pedig az első valódi kudarcnak nevezte ezt a történetet a Tisza-kormány szempontjából.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án. Forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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