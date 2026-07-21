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Tisza-kormány: hogyan tovább az első igazi kudarc után?
Gazdaság

Tisza-kormány: hogyan tovább az első igazi kudarc után?

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Az elmúlt napok belpolitikai fejleményeit az új köztársasági elnök személye körül kialakult helyzet határozta meg, és várhatóan erről fognak még szólni a következő napok, hetek is, hiszen Sulyok Tamás már nem államfő. Polgár Judit sakknagymester a jelöltséget nem vállalta, Magyar Péter elismerte az ügyben a hibázást, Török Gábor politikai elemző az új kormány első kudarcának nevezte az eseményeket.

A korábbi belpolitikai, kormányzati eseményeket ebben a cikkünkben követtük nyomon.

Miközben Polgár Judit nem vállalta az államfői tisztségre való jelölést, a miniszterelnök hétfőn azt is közölte: már legalább 10 olyan javaslat érkezett a köztársasági elnök személyére, ami szerinte „komolyan vehető”. Később egy videóban ismerte be Magyar Péter, hogy hibázott és ezért csakis őt terheli a felelősség. Török Gábor pedig az első valódi kudarcnak nevezte ezt a történetet a Tisza-kormány szempontjából.

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