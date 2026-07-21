Tisza-kormány: sorra buknak ki az újabb ügyek, már az ügyészség is lépett

Megjött a hivatalos megerősítés: az NKA-ügy keretében foglalták le a Fidesz szervereit
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt kedden a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség - közölte az MTI megkeresésére Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője.
Gajdos László bejelentette: azonnali segítség és százezres csomagok érkeznek a kánikula miatt
Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő Kánikula Programot – közölte a tárca kedden az MTI-vel.
Előkerült a bizonyíték: büntetőügy lehet Lázár János kampányakciójából
Tiltott kampányfinanszírozás gyanúja merült fel Lázár Jánossal szemben, miután kiderült, hogy állami tulajdonú gépjárművet és minisztériumi eszközöket használhatott a Lázárinfók közvetítésére a választási kampányban. Az ügyben belső ellenőrzés indult, a bizonyítékokat pedig továbbítják a hatóságoknak és az Állami Számvevőszéknek - számolt be a Vitézy Dávid. Magyar Péter a parlamentben büntetőügyként jellemezte a történteket.
Összehívják a Nemzetbiztonsági Bizottságot Szijjártó Péter BYD-s állása miatt
Velkey György államtitkár felkérte a Nemzetbiztonsági Bizottságot, hogy vizsgálja ki Szijjártó Péter döntéseit.
Bóna Szabolcs: Nem normális, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe
Az agrárminiszter szerint Magyarország négy év után ismét a 2022-eshez hasonló aszályos helyzettel néz szembe. Bóna Szabolcs hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy megerősítették a kárenyhítési rendszert, megújítanák a víziközmű-hálózatot, és felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését is.
Hegedűs Zsolt bejelentése
Megérkezett a caracasi Simón Bolívar Nemzetközi Repülőtérre a magyar kormány, a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának.Venezuelát június 24-én, kevesebb mint egy perc különbséggel két, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg. A legfrissebb adatok szerint a katasztrófában 5069 ember vesztette életét, 16 740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen. Közel 18 ezren váltak hajléktalanná - írta Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt.
A Magyarországról indított adomány összesen 42 raklapnyi segítséget tartalmazott: egészségügyi védőfelszerelést, gyógyszert. A szállítmány az Európai Unió által szervezett humanitárius művelet keretében érkezett meg Venezuelába. A segítségnyújtás hamarosan tervezetten folytatódik: a következő szállítmánnyal orvostechnikai eszközök, védőoverallok, valamint magyar civil szervezetek által felajánlott adományok indulnak útnak - tette hozzá a miniszter.
Orbán Viktor bejelentéssel készül
Mai program: Fidesz elnökségi- és frakcióülés - jelezte Facebook-oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, aki épp ma érkezett haza az USA-ból a foci vb döntőjéről.
Magyar Péter a parlamentben
Ha hibázni fogok, be fogom vallani és elnézést fogok kérni - ígérte a jövőre nézve is a kormányfő.
Parlamenti tudósításunk itt követhető:
Magyar Péter élőben beszél a parlamentben
Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indul a parlament keddi rendkívüli ülése.
Megszólalt Kapu Tibor
Azt hiszem, ma mindannyian vétettünk egy kapitális hibát a sakkban: nem vigyáztunk a királynőre” - írta a Facebookon Kapu Tibor kutatóűrhajós a Polgár Judit államfőjelölése körül kialakult helyzetről.
Tisza-kormány: hogyan tovább az első igazi kudarc után?
A korábbi belpolitikai, kormányzati eseményeket ebben a cikkünkben követtük nyomon.
Miközben Polgár Judit nem vállalta az államfői tisztségre való jelölést, a miniszterelnök hétfőn azt is közölte: már legalább 10 olyan javaslat érkezett a köztársasági elnök személyére, ami szerinte „komolyan vehető”. Később egy videóban ismerte be Magyar Péter, hogy hibázott és ezért csakis őt terheli a felelősség. Török Gábor pedig az első valódi kudarcnak nevezte ezt a történetet a Tisza-kormány szempontjából.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án. Forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Erős piaci jelzés érkezett: egyre fontosabb szerepet kaphat a román gáz Magyarországon
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Havasi Bertalan: a hatóságok lefoglalták a Fidesz szervereit!
Előzetes bejelentés nélkül jelentek meg az ügyészség nyomozói.
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn
Változásbejelentés vagy szerződésmódosítás - mikor melyikre van szükség?
Ha egy vállalkozásnak megváltozik valamely, a Támogatási Szerződésben, a Támogatói Okiratban vagy az EPTK felületén rögzített alapadata, a változást annak tudomásra jutásától számított
Change notification or amendment of the Grant Agreement - which one is required and when?
If any basic information of a company recorded in the Grant Agreement, the Grant Award Document or on the EPTK platform changes, the company must notify the Intermediate Body within eight days of becoming
A pénz története 2.
David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f
Koreában is mivan!
Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare
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Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké
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