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Tisza-kormány: sorra buknak ki az újabb ügyek, már az ügyészség is lépett
Gazdaság

Tisza-kormány: sorra buknak ki az újabb ügyek, már az ügyészség is lépett

Portfolio
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Az elmúlt napok belpolitikai fejleményeit az új köztársasági elnök személye körül kialakult helyzet határozta meg, és várhatóan erről fognak még szólni a következő napok, hetek is. Kedd délelőtt Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indult a parlament rendkívüli ülése és beszédet mondott Forsthoffer Ágnes is, aki átmenetileg ellátja az államfői jogköröket az Országgyűlés elnökeként. Közben az ügyészség lefoglalta a Fidesz szervereit az NKA-botrány keretében, és az építési minisztériumban újabb ügy bukott ki.
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Megjött a hivatalos megerősítés: az NKA-ügy keretében foglalták le a Fidesz szervereit

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt kedden a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség - közölte az MTI megkeresésére Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője.

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Megjött a hivatalos megerősítés: az NKA-ügy keretében foglalták le a Fidesz szervereit
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Gajdos László bejelentette: azonnali segítség és százezres csomagok érkeznek a kánikula miatt

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő Kánikula Programot – közölte a tárca kedden az MTI-vel.

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Gajdos László bejelentette: azonnali segítség és százezres csomagok érkeznek a kánikula miatt
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Előkerült a bizonyíték: büntetőügy lehet Lázár János kampányakciójából

Tiltott kampányfinanszírozás gyanúja merült fel Lázár Jánossal szemben, miután kiderült, hogy állami tulajdonú gépjárművet és minisztériumi eszközöket használhatott a Lázárinfók közvetítésére a választási kampányban. Az ügyben belső ellenőrzés indult, a bizonyítékokat pedig továbbítják a hatóságoknak és az Állami Számvevőszéknek - számolt be a Vitézy Dávid. Magyar Péter a parlamentben büntetőügyként jellemezte a történteket.

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Előkerült a bizonyíték: büntetőügy lehet Lázár János kampányakciójából
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Összehívják a Nemzetbiztonsági Bizottságot Szijjártó Péter BYD-s állása miatt

Velkey György államtitkár felkérte a Nemzetbiztonsági Bizottságot, hogy vizsgálja ki Szijjártó Péter döntéseit.

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Bóna Szabolcs: Nem normális, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe

Az agrárminiszter szerint Magyarország négy év után ismét a 2022-eshez hasonló aszályos helyzettel néz szembe. Bóna Szabolcs hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy megerősítették a kárenyhítési rendszert, megújítanák a víziközmű-hálózatot, és felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését is.

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Bóna Szabolcs: Nem normális, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe
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Hegedűs Zsolt bejelentése

Megérkezett a caracasi Simón Bolívar Nemzetközi Repülőtérre a magyar kormány, a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának.Venezuelát június 24-én, kevesebb mint egy perc különbséggel két, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg. A legfrissebb adatok szerint a katasztrófában 5069 ember vesztette életét, 16 740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen. Közel 18 ezren váltak hajléktalanná - írta Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt.

A Magyarországról indított adomány összesen 42 raklapnyi segítséget tartalmazott: egészségügyi védőfelszerelést, gyógyszert. A szállítmány az Európai Unió által szervezett humanitárius művelet keretében érkezett meg Venezuelába. A segítségnyújtás hamarosan tervezetten folytatódik: a következő szállítmánnyal orvostechnikai eszközök, védőoverallok, valamint magyar civil szervezetek által felajánlott adományok indulnak útnak - tette hozzá a miniszter.

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Orbán Viktor bejelentéssel készül

Mai program: Fidesz elnökségi- és frakcióülés - jelezte Facebook-oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, aki épp ma érkezett haza az USA-ból a foci vb döntőjéről.

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Orbán Viktor bejelentéssel készül
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Magyar Péter a parlamentben

Ha hibázni fogok, be fogom vallani és elnézést fogok kérni - ígérte a jövőre nézve is a kormányfő.

Parlamenti tudósításunk itt követhető:

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Magyar Péter élőben beszél a parlamentben

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indul a parlament keddi rendkívüli ülése.

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Magyar Péter élőben beszél a parlamentben
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Megszólalt Kapu Tibor

Azt hiszem, ma mindannyian vétettünk egy kapitális hibát a sakkban: nem vigyáztunk a királynőre” - írta a Facebookon Kapu Tibor kutatóűrhajós a Polgár Judit államfőjelölése körül kialakult helyzetről.

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Tisza-kormány: hogyan tovább az első igazi kudarc után?

A korábbi belpolitikai, kormányzati eseményeket ebben a cikkünkben követtük nyomon.

Miközben Polgár Judit nem vállalta az államfői tisztségre való jelölést, a miniszterelnök hétfőn azt is közölte: már legalább 10 olyan javaslat érkezett a köztársasági elnök személyére, ami szerinte „komolyan vehető”. Később egy videóban ismerte be Magyar Péter, hogy hibázott és ezért csakis őt terheli a felelősség. Török Gábor pedig az első valódi kudarcnak nevezte ezt a történetet a Tisza-kormány szempontjából.

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Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án. Forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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