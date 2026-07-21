Tisza-kormány: sorra buknak ki az újabb ügyek, már az ügyészség is lépett

Megérkezett a caracasi Simón Bolívar Nemzetközi Repülőtérre a magyar kormány, a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának.Venezuelát június 24-én, kevesebb mint egy perc különbséggel két, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg. A legfrissebb adatok szerint a katasztrófában 5069 ember vesztette életét, 16 740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen. Közel 18 ezren váltak hajléktalanná - írta Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt.

A Magyarországról indított adomány összesen 42 raklapnyi segítséget tartalmazott: egészségügyi védőfelszerelést, gyógyszert. A szállítmány az Európai Unió által szervezett humanitárius művelet keretében érkezett meg Venezuelába. A segítségnyújtás hamarosan tervezetten folytatódik: a következő szállítmánnyal orvostechnikai eszközök, védőoverallok, valamint magyar civil szervezetek által felajánlott adományok indulnak útnak - tette hozzá a miniszter.