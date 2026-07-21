Varga Mihály: én nem tekintem sem erősnek, sem gyengének a forintot

Forintárfolyam
Én nem tekintem sem erősnek, sem gyengének a forintot, júniushoz képest történt egy érdemi gyengülés. A stabil és kiszámítható árfolyam mindenki érdeke, a legfontosabb, hogy az elmúlt éveket jellemző nagy kilengések ne térjenek vissza - mondja Varga.
Nem túl magas a reálkamat?
A jegybank a pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá az ország finanszírozásához és az árstabilitás eléréséhez. A forintárfolyamot illetően továbbra sincs célunk, nekünk inflációs célunk van, ezt akarjuk stabilan és fenntarthatóan elérni és fenntartani. A pozitív reálkamat biztosította azt, hogy egy percig se legyen senkinek a fejében kétely az ország finanszírozásával kapcsolatban - mondja Varga arra a felvetésre, nem túl magas-e a magyar reálkamat.
Szeptemberben jöhet fontos döntés
Azt gondolom, hogy a kamatpálya érdemben javulhat befektetői szempontból a következő időszakban, a további kamatcsökkentések lehetőségére szeptemberben fogunk visszatérni a friss előrejelzések ismeretében - hangsúlyozza az elnök.
Élelmiszer árstopok
A kormány döntésén múlik, hogyan és mikor akarnak az élelmiszerek árstopjának kérdésével foglalkozni. Továbbra is fenntartom azt a megállapításomat, amit júniusban mondtam, hogy jelenleg az inflációs kilátások szempontjából nem okozna komoly megrázkódtatást az intézkedés kivezetése.
Most egyhangú volt a döntés
A Monetáris Tanács egyhangúlag döntött a kamat csökkentéséről, nem volt más javaslat az ülésen - mondja újságírói kérdésre válaszolva az elnök. Vagyis az elmúlt két üléssel ellentétben ezúttal nem volt ellenszavazat.
Megismételte a legfontosabb üzenetet
A nyár folyamán a Monetáris Tanács további kamatcsökkentésre lát teret a kedvező folyamatok fennmaradása esetén, a folytatásról pedig szeptemberben dönthetünk - emeli ki ismét Varga Mihály.
A gazdasági kilátások nem változtak
Összességében a makrogazdasági kilátások a júniusban előre jelzettnek megfelelően alakultak. A folyó fizetési mérleg 2026-ban átmenetileg enyhe deficitet mutathat, majd egyensúlyi szint környékén alakulhat - emeli ki az MNB elnöke.
Inflációs helyzetkép
Az áremelkedési ütem júniusi mérséklődése elsősorban az élelmiszerek lassuló árdinamikájához köthető, a jegybank besorolása szerint az élelmiszerárak 3 százalékkal mérséklődtek tavaly júniushoz képest. A lakossági inflációs várakozások is csökkentek az év elejéhez képet, aminek hátterében a tavaly óta erősödő forint és az alacsonyabb tényinfláció állnak - mondja Varga.
Nem aggasztó a forintgyengülés
Bár a nemzetközi kockázatkerülés hatására a forint is gyengült, de az euró árfolyama továbbra is 360 környékén alakul, és stabil az árfolyam. Ez a stabilitás hozzájárul az inflációs várakozások horgonyzásához is - véli a jegybank elnöke.
Mi várható a nagy jegybankoktól?
Az EKB és a Fed esetében az év végéig egy-egy kamatemelést áraz a piac, az elmúlt hetekben az olajárak alakulásával párhuzamosan ezek a kamatemelési várakozások előbb enyhültek, majd újra emelkedtek - mondja az elnök.
Itt az MNB közleménye: a közel-keleti eszkaláció ellenére is van tér további kamatcsökkentésre
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az előzetes várakozásoknak és Varga Mihály jegybankelnök júniusi előretekintő iránymutatásával összhangban 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az irányadó rátát keddi ülésén. A döntést indokló közlemény kiemeli, hogy a kamatcsökkentést főleg a júniusi várakozásoknál is alacsonyabb inflációs dinamika, a lakossági várakozások mérséklődése és a hazai eszközök alacsony kockázati felára támogatta, így pedig az energiaárak újbóli emelkedése ellenére is van tér további kamatvágásra. A kamatciklus folytatásáról a Monetáris Tanács a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönt majd. Mindez azt jelenti, hogy nem változott az MNB előretekintő iránymutatása júniushoz képest.
Miért döntöttek a kamatvágásról?
A Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs alapfolyamatok júniusban az előre jelzett pályánál kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök kockázati felárai tartósan alacsonyan maradtak. Előretekintve a kockázati felárat a költségvetés helyzete, az euróbevezetési kilátások, illetve a nemzetközi geopolitikai helyzet befolyásolhatják. A kedvező tényezők fennmaradása esetén a Tanács lát további lehetőséget a kamat csökkentésére nyáron, majd a szeptemberi inflációs előrejelzés fényében dönthet a folytatásról - kezdi a tájékoztatót Varga Mihály.
Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály
A múlt hónapban már belengetett kamatcsökkentést az tette lehetővé, hogy a júniusi infláció ismét azzal okozott meglepetést, hogy 1,7%-ra csökkent. Ez továbbra is nagyon visszafogott áremelkedési nyomást jelez a gazdaságban, amit némileg ellensúlyozott a közel-keleti háború kiújulása, de a jelek szerint
ez sem tartotta vissza az MNB-t a lazítástól.
A keddi döntés indoklásáról délután három órakor jelenik meg a jegybank közleménye, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály jegybankelnök. Az eseményről a Portfolio élőben tudósít majd.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/IllyÃ©s Tibor
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