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Védett benzinár: fontos részletek derültek ki – megszólalt az MSZKSZ
Gazdaság

Védett benzinár: fontos részletek derültek ki – megszólalt az MSZKSZ

Portfolio
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Akár több évig is eltarthat, mire pontosan kiderül, mekkora veszteséget okozott a stratégiai kőolajkészletek terhére fenntartott, június végén kivezetett hatósági üzemanyagárazás. A keletkezett hiányt a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) hitelből finanszírozza, a költségeket pedig a jövőben a fogyasztókra hárítják át – számolt be a HVG.

Egyelőre nem lehet pontosan megmondani, mekkora veszteséget okozott a stratégiai üzemanyagkészletekre épülő védettár-rendszer

– közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a HVG-vel. A végleges összeg akár csak 2027 nyarán válhat ismertté, a felhasznált készletek visszapótlására előírt határidő ugyanis 2027. július 30.

A védett ár bevezetésekor a stratégiai készleteket árpufferként használták: az MSZKSZ a piaci árszintnél olcsóbban adott ki üzemanyagot a nagykereskedőknek, hogy a kereskedelmi láncban maradjon elegendő árrés, miközben a fogyasztói árakat is alacsonyabban lehessen tartani. A készletező szövetséget ugyanakkor visszapótlási kötelezettség terheli, a hiányzó mennyiséget pedig piaci áron kell újra beszereznie.

Az MSZKSZ tájékoztatása szerint a készletértékesítésből származó bevétellel nem fedezett, a visszapótlás során keletkező többletkiadásokat hitelfelvételből finanszírozzák. A szervezet várhatóan azoktól a pénzintézetektől vesz igénybe forrást, amelyek jelenleg is hitelkeretet biztosítanak számára, a kölcsön futamideje pedig előreláthatólag egy és öt év között lehet. A hitel kamatáról és pontos feltételeiről egyelőre nem közöltek részleteket.

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Ahogy azt mi is többször megírtuk,

a többletkiadások későbbi fedezetét szükség esetén a tagi hozzájárulások módosítása biztosíthatja.

Ezeket a befizetéseket a készletező szövetség tagjai, köztük a nagy olajipari vállalatok teljesítik. Amennyiben a magasabb hozzájárulást a társaságok beépítik áraikba, a rendszer költsége persze végső soron a fogyasztói üzemanyagárakban is megjelenhet.

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