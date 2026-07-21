Védett benzinár: fontos részletek derültek ki – megszólalt az MSZKSZ

Egyelőre nem lehet pontosan megmondani, mekkora veszteséget okozott a stratégiai üzemanyagkészletekre épülő védettár-rendszer
– közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a HVG-vel. A végleges összeg akár csak 2027 nyarán válhat ismertté, a felhasznált készletek visszapótlására előírt határidő ugyanis 2027. július 30.
A védett ár bevezetésekor a stratégiai készleteket árpufferként használták: az MSZKSZ a piaci árszintnél olcsóbban adott ki üzemanyagot a nagykereskedőknek, hogy a kereskedelmi láncban maradjon elegendő árrés, miközben a fogyasztói árakat is alacsonyabban lehessen tartani. A készletező szövetséget ugyanakkor visszapótlási kötelezettség terheli, a hiányzó mennyiséget pedig piaci áron kell újra beszereznie.
Az MSZKSZ tájékoztatása szerint a készletértékesítésből származó bevétellel nem fedezett, a visszapótlás során keletkező többletkiadásokat hitelfelvételből finanszírozzák. A szervezet várhatóan azoktól a pénzintézetektől vesz igénybe forrást, amelyek jelenleg is hitelkeretet biztosítanak számára, a kölcsön futamideje pedig előreláthatólag egy és öt év között lehet. A hitel kamatáról és pontos feltételeiről egyelőre nem közöltek részleteket.
Ahogy azt mi is többször megírtuk,
a többletkiadások későbbi fedezetét szükség esetén a tagi hozzájárulások módosítása biztosíthatja.
Ezeket a befizetéseket a készletező szövetség tagjai, köztük a nagy olajipari vállalatok teljesítik. Amennyiben a magasabb hozzájárulást a társaságok beépítik áraikba, a rendszer költsége persze végső soron a fogyasztói üzemanyagárakban is megjelenhet.
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