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Végleg elpusztulhat a legendás magyar gyár: jön a fagy, ami mindent tönkretehet
Gazdaság

Végleg elpusztulhat a legendás magyar gyár: jön a fagy, ami mindent tönkretehet

Portfolio
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Csoportos létszámleépítést jelentett be a Dunai Vasmű energiaellátásáért felelős ISD Power Kft. felszámolója. A 150 fős elbocsátás a munkavállalók felét érinti. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a leépítések és az állagmegóvásra fordítható kormányzati támogatások megnyírása miatt a megmaradt géppark a téli időszakban helyrehozhatatlan károkat szenvedhet, ami teljesen ellehetetlenítené a létesítmény amúgy is csekély értékesítési esélyeit - írta a Telex.

Magyar Zoltán, a Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke elmondta, hogy a jelenlegi elbocsátási hullám az eddig kivételnek számító ISD Power Kft.-t sújtja. A cég az elmúlt években mintegy 300 alkalmazottal biztosította a gyár fűtését és áramellátását, a jövőben viszont feleakkora állománnyal kellene megbirkóznia ezzel a feladattal. A bejelentés alig néhány héttel azután érkezett, hogy június 15-én lejárt 70 olyan munkavállaló szerződése a Dunarolling Dunai Vasmű Kft.-nél, akiket idén januárban kifejezetten azért foglalkoztattak újra, hogy a felszámolás alatt álló vállalat működését bemutathassák a potenciális vevőknek. Az érintettekkel már elszámoltak, és munkaviszonyuk megszűnt.

Az ország egykori egyik legnagyobb ipari komplexumának számító vasmű néhány éve jutott csődbe. A helyzet elmérgesedésében szerepet játszott, hogy a gyár a korábbi kormány közreműködésével egy olyan befektető tulajdonába került, amely nem törekedett valós mentőakcióra. Bár a munkabéreket egy ideig az állam finanszírozta, tavaly nyáron több ezer dolgozót bocsátottak el. A szakszervezet információi szerint közülük csaknem ezren a mai napig munkanélküliek, és ehhez a táborhoz csatlakoznak most az újonnan utcára kerülő munkavállalók is.

Bár a felszámolók a sikeres értékesítés érdekében igyekeztek megóvni a berendezések állapotát, az üzemeltető társaságok létszáma drasztikusan megcsappant. A Dunarolling a korábbi 2150 fős gárdájából tavaly év végére mindössze 150 főt tartott meg, míg a gyárterületen működő másik jelentős vállalat, a Duna Furnace mára már csak néhány tucat alkalmazottat foglalkoztat.

Magyar Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a

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karbantartási munkálatok leállásával felgyorsulhat a géppark amortizációja.

Az ISD Power létszámának megfelezése azért is rendkívül aggasztó, mert ha a társaság képtelen lesz biztosítani a vasmű energiaellátását, télen fűtetlenül maradnak a csarnokok. A fagy következtében a berendezésekben olyan visszafordíthatatlan károk keletkezhetnek, amelyek teljesen értéktelenné tennék az acélmű megmaradt vagyonát.

A szakszervezeti vezető szerint az újabb leépítések mögött az állhat, hogy a kormány csökkentette az iparbiztonsági és környezeti veszélyek elhárítására szánt forrásokat, amelyeket a gyakorlatban a létesítmény állagmegóvására fordítanak. Míg egy májusi kormányrendelet még egymilliárd forintot különített el erre a célra, egy júliusi határozat alapján ez az összeg már mindössze 821 millió forintra zsugorodott.

Címlapkép forrása: Portfolio

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