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A Fehér Házban is járt Orbán Viktor amerikai útja alatt
Gazdaság

A Fehér Házban is járt Orbán Viktor amerikai útja alatt

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Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök a múlt héten a Fehér Házban és az amerikai külügyminisztériumban is egyeztetett. Bár az előzetes hírek még csupán egy, a labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó magánútról szóltak, az amerikai sajtó szerint a politikus áprilisi távozása óta ez lehetett az első jelentősebb tengerentúli látogatása - tudósított a Népszava.

A Washington Examiner egy ügyre rálátó forrásra hivatkozva számolt be a korábbi kormányfő washingtoni programjáról, amelyet előzetesen egyáltalán nem hoztak nyilvánosságra. Bár eddig is tudni lehetett, hogy a sportesemény miatt tartózkodik az Egyesült Államokban, a hivatalos szerveknél tett látogatása merőben új megvilágításba helyezi az utazást.

Egyelőre nem ismert, hogy Orbán Viktor pontosan kikkel tárgyalt, és milyen politikai kérdések merültek fel a Fehér Házban, valamint a külügyminisztériumban.

A lap értékelése szerint a megbeszélések ténye ugyanakkor egyértelműen azt mutatja, hogy a Trump-adminisztráció továbbra sem mondott le korábbi legfontosabb európai szövetségeséről.

Orbán Viktor washingtoni látogatása különösen annak fényében érdekes, hogy egy május végi sajtóértesülés szerint a Donald Trump vezette amerikai kabinet magas rangú ENSZ-pozícióhoz juttatná a leköszönt magyar miniszterelnököt. A pozícióhoz diplomáciai mentesség is társulna.

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Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

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