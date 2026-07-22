A Fehér Házban is járt Orbán Viktor amerikai útja alatt

A Washington Examiner egy ügyre rálátó forrásra hivatkozva számolt be a korábbi kormányfő washingtoni programjáról, amelyet előzetesen egyáltalán nem hoztak nyilvánosságra. Bár eddig is tudni lehetett, hogy a sportesemény miatt tartózkodik az Egyesült Államokban, a hivatalos szerveknél tett látogatása merőben új megvilágításba helyezi az utazást.
Egyelőre nem ismert, hogy Orbán Viktor pontosan kikkel tárgyalt, és milyen politikai kérdések merültek fel a Fehér Házban, valamint a külügyminisztériumban.
A lap értékelése szerint a megbeszélések ténye ugyanakkor egyértelműen azt mutatja, hogy a Trump-adminisztráció továbbra sem mondott le korábbi legfontosabb európai szövetségeséről.
Orbán Viktor washingtoni látogatása különösen annak fényében érdekes, hogy egy május végi sajtóértesülés szerint a Donald Trump vezette amerikai kabinet magas rangú ENSZ-pozícióhoz juttatná a leköszönt magyar miniszterelnököt. A pozícióhoz diplomáciai mentesség is társulna.
Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Összeomlott a befektetők kedvenc szektora - Hogyan tovább innen?
Tánc a medvepiac szélén.
Megszólalt Zelenszkij kegyvesztett embere: offenzívában reménykedik, de egy jókora számot is bemondott
Azt reméli, folytatódik az ukrán offenzíva.
Hirtelen feltámadt a hetek óta zuhanó részvénypiac - Mi történik?
Egy fontos kockázat kezdett csökkenni.
Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés
Ezt már a meteorológusok is irreálisan magasnak nevezik.
Közbelép a hatóság: nem hagyja, hogy a magántőkealapok kicsontozzák az európai biztosítókat
Komolyan fenyeget a veszély.
Reagált Kapitány István arra, hogy elveszi egyik jogkörét a kormány
A tárcavezető szerint az elmúlt hónapok kudarcai miatt nagy szükség van a lépésre.
Benyújtották a javaslatot: az előző Fidesz-kormány emblematikus intézkedését vonja vissza a Tisza
Nem lesznek többé vármegyék és főispánok.
Ennyi nyugdíjat ér 40 év átlagbér: kiszámoltuk a kíméletlen igazságot
Négy évtizednyi munka, több millió forintnyi befizetett adó és járulék, valamint a megnyugtató remény, hogy az állam méltó öregkort biztosít a ledolgozott évek után. A kíméletlen számok
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn
Változásbejelentés vagy szerződésmódosítás - mikor melyikre van szükség?
Ha egy vállalkozásnak megváltozik valamely, a Támogatási Szerződésben, a Támogatói Okiratban vagy az EPTK felületén rögzített alapadata, a változást annak tudomásra jutásától számított
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Change notification or amendment of the Grant Agreement - which one is required and when?
If any basic information of a company recorded in the Grant Agreement, the Grant Award Document or on the EPTK platform changes, the company must notify the Intermediate Body within eight days of becoming
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.