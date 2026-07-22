A Fehér Házban is járt Orbán Viktor amerikai útja alatt

A Washington Examiner egy ügyre rálátó forrásra hivatkozva számolt be a korábbi kormányfő washingtoni programjáról, amelyet előzetesen egyáltalán nem hoztak nyilvánosságra. Bár eddig is tudni lehetett, hogy a sportesemény miatt tartózkodik az Egyesült Államokban, a hivatalos szerveknél tett látogatása merőben új megvilágításba helyezi az utazást.

Egyelőre nem ismert, hogy Orbán Viktor pontosan kikkel tárgyalt, és milyen politikai kérdések merültek fel a Fehér Házban, valamint a külügyminisztériumban.

A lap értékelése szerint a megbeszélések ténye ugyanakkor egyértelműen azt mutatja, hogy a Trump-adminisztráció továbbra sem mondott le korábbi legfontosabb európai szövetségeséről.

Orbán Viktor washingtoni látogatása különösen annak fényében érdekes, hogy egy május végi sajtóértesülés szerint a Donald Trump vezette amerikai kabinet magas rangú ENSZ-pozícióhoz juttatná a leköszönt magyar miniszterelnököt. A pozícióhoz diplomáciai mentesség is társulna.

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