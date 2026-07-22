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Aggódnak a kínai vállalatvezetők: váratlan ellenőrzések kezdődtek a magyarországi autó- és akkumulátorgyárakban
Gazdaság

Aggódnak a kínai vállalatvezetők: váratlan ellenőrzések kezdődtek a magyarországi autó- és akkumulátorgyárakban

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Váratlan hatósági ellenőrzéseket tartottak a BYD épülő szegedi gyáránál és több olyan hazai vállalatnál, amely az akkumulátoriparban érdekelt. A vizsgálatokkal párhuzamosan Magyar Péter bejelentette, hogy áttekinti Szijjártó Péter beruházással kapcsolatos döntéseit és az általa kiválasztott óriáscégeknek juttatott állami támogatásokat, ami már a hazai kínai cégvezetők körében is aggodalmat keltett - írta meg a Népszava.

A South China Morning Post értesülései szerint kedden hatósági ellenőrök jelentek meg a BYD szegedi építkezésén, ahol elsősorban a munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos iratokat – például a tartózkodási engedélyeket, társadalombiztosítási kártyákat és munkaszerződéseket – vizsgálták. A lap megkereste a Miniszterelnökséget, hogy megtudja, az akció része volt-e a BYD magyarországi beruházásával összefüggésben előző nap bejelentett kormányzati vizsgálatnak, ám egyelőre nem kaptak választ.

A fejlemények hátterében Magyar Péter bejelentése állhat, aki közölte, hogy

áttekintik Szijjártó Péter valamennyi, a BYD-beruházáshoz kötődő döntését, tárgyalását és állami kötelezettségvállalását.

Megfogadta továbbá, hogy feltárják az összes olyan támogatást, adókedvezményt, gyorsított eljárásban kiadott engedélyt, környezetvédelmi mentességet és közpénzből finanszírozott beruházást, amelyet a miniszter által kiválasztott nagyvállalatok kaptak. A hongkongi lap megkeresésére sem a BYD, sem a vádakkal érintett Szijjártó Péter nem reagált.

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A hatósági fellépés ráadásul nem korlátozódott a szegedi autógyárra.

Hétfőn az akkumulátor-ellátási láncban érdekelt egyik kínai cégnél is vizsgálatot tartottak, ahol a foglalkoztatási és környezetvédelmi szabályok betartása mellett az importengedélyeket is ellenőrizték. Ezzel egy időben egy debreceni kínai vállalat arra figyelmeztette partnereit, hogy szigorúan tartsák be a munkajogi előírásokat, és gondoskodjanak a dolgozók dokumentumainak hiánytalanságáról, mivel az országban váratlan ellenőrzések zajlanak. A lap szerint

a kínai vállalatvezetők egyre inkább tartanak attól, hogy a BYD körüli ügy az összes Magyarországon működő kínai cégre kedvezőtlenül hathat.

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