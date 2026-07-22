Augusztus végén dönthet a parlament az új közmédia-testületről

Várhatóan augusztus 31-én szavaz az Országgyűlés a módosított médiatörvény alapján létrejövő Független Közmédia Testület összetételéről. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a Médiatanács új tagjainak és elnökének kiválasztása is, miközben a jelölési folyamatot egy szakmai szervezeteket is bevonó eseti bizottság segíti majd.

A július 26-án életbe lépő jogszabály alapján megalakuló Független Közmédia Testületbe a kormánypártok és az ellenzék egyaránt három-három tagot delegálhat, míg további három tagot a médiaszakmai szervezetek jelölhetnek ki. Radnai Márk, az Országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke ismertette a pontos menetrendet, amely szerint a képviselőcsoportoknak augusztus 23-ig kell megnevezniük a jelöltjeiket. A bizottság ezt követően nyilvános meghallgatást tart, majd az Országgyűlés elé terjeszti a javaslatát, a parlament pedig a tervek szerint a hónap utolsó napján hozza meg a végső döntést.

Ezzel párhuzamosan zajlik a héttagú Médiatanács megújítása is, ahova a kormánypárti és az ellenzéki képviselőcsoportok szintén három-három tagot delegálhatnak az augusztus 23-i határidőig. A testület elnökét nyílt pályázaton választják ki. A felhívás szövegéről július végén dönt a kulturális bizottság, a harmincnapos határidejű pályázatot pedig augusztus elejéig közzéteszik a Magyar Közlönyben, valamint legalább öt nagy elérésű sajtótermékben.

A teljes kiválasztási folyamat lebonyolítására augusztus végén egy eseti jelölőbizottság alakul.

Ebben a kormánypártok három, az ellenzék pedig két politikussal képviselteti magát, emellett egy-egy tagot delegálhat a Magyar Lapkiadók Egyesülete, az Önszabályozó Reklám Testület, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, valamint a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete is.

Az eseti testület nyilvános ülésen hallgatja meg az összes tag- és elnökjelöltet, majd a kiválasztott személyeket a kulturális bizottság elé terjeszti. A bizottság szeptember közepén tartja meg a saját, szintén nyilvános meghallgatásait, ezt követően pedig megteszi a végső javaslatát az Országgyűlésnek.

A Független Közmédia Testület a közszolgálati média tulajdonosi és felügyeleti szerve, amelyet a közmédia működésének biztosítására és függetlenségének védelmére hoznak létre. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint az MTI Nonprofit Zrt. felett, ellenőrzi a közszolgálati alapelvek és célok teljesülését, és évente független szakértőkkel vizsgáltatja felül a közmédia tartalmi tevékenységét.

A Médiatanács az NMHH önálló hatáskörű, az Országgyűlés felügyelete alatt működő médiaigazgatási és felügyeleti szerve. Ellenőrzi a médiaszolgáltatók jogszerű működését, eljár többek között a gyermekvédelmi, reklám- és műsorkvóta-szabályok, valamint a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek megsértése esetén. A testület pályáztatja a rádiós médiaszolgáltatási jogosultságokat, figyelemmel kíséri a médiapiaci koncentrációt és a piac sokszínűségét, műsorfigyelő szolgálatot működtet, továbbá részt vesz a médiatudatosság fejlesztésében és véleményezi a médiát érintő jogszabálytervezeteket. Vagyis míg a Független Közmédia Testület kifejezetten a közszolgálati médiacégek működését és gazdálkodását felügyeli, a Médiatanács hatósági jogköre a tágabb magyar médiapiacra terjed ki.

Címlapkép: Radnai Márk és Rost Andrea, a testület Tisza párti alelnökei az Országgyűlés művelődési bizottságának ülésén az Országház Tisza Kálmán termében 2026. július 2-án. Forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert