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Csehország két új helyszínt jelentett be a kis atomreaktorok telepítésére
Gazdaság

Csehország két új helyszínt jelentett be a kis atomreaktorok telepítésére

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A cseh ipari és kereskedelmi minisztérium két újabb helyszínt, Dětmarovicét és Tušimicét jelölte ki jövőbeli kis moduláris reaktorok (SMR) számára, a brit Rolls-Royce SMR-rel és az állami CEZ energiavállalattal együttműködésben – számolt be róla az energynews.

Karel Havlíček, a cseh ipari és kereskedelmi tárca minisztere kedden az X-en jelentette be, hogy

a Rolls-Royce SMR és a CEZ megkezdi az előkészítő munkálatokat a Dětmarovicén és Tušimicén található telephelyeken.

A bejelentés a CEZ és a Rolls-Royce SMR között 2024-ben kötött együttműködési megállapodást bővíti. Az első cseh SMR-projekt a Temelín atomerőmű közelében valósulhat meg, az üzembe helyezést 2035 körülre tervezik. A felek idén áprilisban már aláírtak egy előzetes munkálatokról szóló szerződést a temelíni helyszínre, amely a telephelyi tanulmányokat, az engedélyeztetést és a biztonsági dokumentáció elkészítését fedi le.

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  • 10 kis moduláris reaktort is elképzelhetőnek tart 2050-ig,
  • és összesen 3 gigawattnyi kapacitást céloz meg Csehországban.

Az SMR-ek jellemzően 300 megawattos teljesítményhatárig terjednek, a Rolls-Royce cseh projektben szereplő reaktortípusát azonban a cseh minisztérium 470 megawattos egységként mutatta be.

Csehország már most is jelentős részben nukleáris energiával fedezi áramfogyasztását: a Temelín és a Dukovany erőművek jelenleg az ország áramfogyasztásának mintegy 40 százalékát adják. A CEZ emellett a dél-koreai KHNP-t (Korea Hydro & Nuclear Power) választotta ki két hagyományos atomerőművi blokk megépítésére Dukovanyban, mintegy 9 milliárd dolláros bejelentett költség mellett.

A tervezett új Dukovany-blokkokkal és az SMR-ekkel együtt a nukleáris energia részaránya a cseh áramtermelésben elérheti az 50 százalékot, ahogy az ország csökkenti a fosszilis energiahordozóktól való függőségét.

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