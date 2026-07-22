  • Megjelenítés
Drámai jövő előtt áll a magyar tejágazat: hatalmas kihívást hoznak a hőhullámok
Gazdaság

Drámai jövő előtt áll a magyar tejágazat: hatalmas kihívást hoznak a hőhullámok

agrarszektor.hu
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A klímaváltozás és az egyre gyakoribb hőhullámok miatt a szarvasmarha-ágazatnak sürgősen alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez, mivel a tartós hőség súlyos egészségügyi és gazdasági károkat okoz. Mivel a hazai istállók jelentős része elavult, a modern hűtéstechnológiai beruházások pedig rendkívül költségesek, a fenntartható és versenyképes termelés érdekében átfogó technológiai szemléletváltásra van szükség az állattartásban - írta az Agrárszektor.
Agrárszektor Konferencia 2026
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Bár a felmelegedés kapcsán legtöbbször a növénytermesztést érő károkat emelik ki, a tartós kánikula az állattenyésztést is komoly kihívások elé állítja.

Ha a napi középhőmérséklet 25 Celsius-fok felett marad, a haszonállatok közérzete jelentősen romlik. A HungaroMet adatai szerint a 21. század eleje óta országos átlagban több mint kilenc nappal nőtt a hőhullámos napok száma, amelyek ma már nemcsak nyáron, hanem kora ősszel is jelentkezhetnek. A helyzet a jövőben tovább súlyosbodik, a "Sustainable Agriculture" című szaklap tanulmánya alapján ugyanis 2050-re az európai szarvasmarha-ágazatnak akár tizenöt nappal több hőhullámos nappal kell majd megküzdenie. A hőség okozta többlethalálozásra és a veszteségekre már korábbi franciaországi adatok is figyelmeztettek, amelyek szerint a kánikula idején drasztikusan megugrott az állatok elhullási aránya.

Kapcsolódó cikkünk

Drasztikus fordulat Magyarországon: teljesen átalakul az egyik legfontosabb ágazat

Már a szomszédos országból kell hozni a takarmányt: hatalmas drágulás sújtja a magyar gazdákat

Bóna Szabolcs azonnali beavatkozást sürget a tejiparban és a sertésiparban

Színt vallott a magyar agrárium: ezt várják a Tisza-kormánytól

Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor

A hőstressz elleni védekezésre jelenleg nincs egységes recept. Bodnár Ákos, a MATE Állattenyésztési Tudományok Intézetének egyetemi docense szerint az alkalmazott megoldásokat a tartástechnológia, a hasznosítási irány és a gazdaság anyagi lehetőségei határozzák meg. A legmodernebb tejtermelő telepeken szenzorok figyelik az állatokat, és szükség esetén automatikusan elindul a szellőztető- vagy párásító rendszer.

Ezek a beruházások azonban rendkívül drágák, miközben a legelőn tartott állományoknál az adatok mérése és a beavatkozás is nehézkesebb.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet

Augusztus végén dönthet a parlament az új közmédia-testületről

Varga Mihály: "Az MNB visszatért fő feladatához, a korábbi vezetés hagyatékát pedig felszámoltuk"

A szakember rámutatott arra is, hogy sok gazdaságban a takarmányhiány jelenleg égetőbb probléma, így a hőstressz elleni védekezés anyagi okokból gyakran háttérbe szorul. A hőség komoly élettani következményekkel jár. Sziráki Bence, a Dózsa Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy a hőstressz miatt csökken az állatok takarmányfelvétele, romlik a szaporodásbiológiai teljesítményük, és jelentős tejtermelési kiesés lép fel.

A helyzetet rontja, hogy az 1970-es évek technológiai színvonalán épült magyarországi istállók nem nyújtanak megfelelő védelmet a kánikula ellen.

A szakember szerint a fejlesztések során komplex szemléletváltásra, valamint jól szigetelt, nagy belmagasságú, megfelelő légcserét és hűtést biztosító épületekre van szükség. Kiemelte továbbá, hogy a védekezés során a termelő tehenek mellett a borjakra és a növendékállatokra is fokozottan figyelni kell, hiszen az ő állapotuk határozza meg a jövőbeli állomány minőségét. Az éghajlati alkalmazkodás ma már nem csupán egy fejlesztési lehetőség, hanem a fenntartható tejtermelés alapfeltétele.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olajra lépett a forint
Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés
Tisza-kormány: folytatódik az új államfő keresése, a Fidesz közben megválasztotta frakcióvezetőjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility