Drasztikus lépésre készülnek: az emberek fizetése bánhatja a nyugdíjreformot az Egyesült Királyságban?

A július 21-én közzétett IFS-tanulmány megállapítja, hogy az automatikus beléptetés (auto-enrolment) bevezetése óta a foglalkoztatói nyugdíjprogramokban való részvétel a 2012-es 40 százalékról 2024-re 89 százalékra emelkedett. Ennek ellenére a Nyugdíjbizottság korábbi jelentése arra figyelmeztet, hogy mintegy 15 millió aktív korú ember túl keveset takarít meg az időskorára.

A Pensions Commission, vagyis a brit Nyugdíjbizottság egy kormányzati felkérésre dolgozó független szakértői testület, amelynek első, 2002-2006 közötti munkája alapozta meg a modern brit nyugdíjreformok több elemét. A 2025-ben újraélesztett bizottság azt vizsgálja, hogy a brit nyugdíjrendszer 2050-ig és azon túl képes lesz-e megfelelő, méltányos és fenntartható időskori jövedelmet biztosítani, miközben a társadalom öregszik, a munkaerőpiac átalakul, és egyre több kockázat hárul át a munkáltatókról az egyénekre. A testület a jövőbeni nyugdíjasok várható életszínvonalát, az alacsony keresetűek, a nők, a gondozási feladatokat ellátók és az önfoglalkoztatók helyzetét, valamint az állami és magánnyugdíjak egymáshoz való viszonyát is vizsgálja. A bizottság májusban közzétette időközi jelentését, végső ajánlásait pedig várhatóan 2027 tavaszán nyújtja be a kormánynak.

A megtakarítási hiány áthidalására felmerült egyik lehetőség a kötelező hozzájárulási szintek emelése. A jelenlegi rendszerben a munkáltatóknak a 6240 és 50 270 font közötti sávba eső kereset 3 százalékát kell befizetniük. A befizetések növelésének egyik módja ezen jövedelemsáv kiszélesítése lenne, ami az IFS szerint jelentős hatással járna a minimális hozzájárulások összegére.

Az intézet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az alacsony keresetűek nettó jövedelmét különösen érzékenyen érintené a figyelembe vett jövedelmi alsó határ csökkentése vagy teljes eltörlése. A magasabb nyugdíjcélú megtakarítás ugyanis alacsonyabb jelenlegi rendelkezésre álló jövedelemmel jár. Ez még akkor is igaz, ha a többletbefizetés a munkáltatótól származik, mivel a magasabb munkáltatói hozzájárulás idővel jórészt alacsonyabb bérnövekedésben vagy alacsonyabb bérekben csapódna le.

Az IFS elemzői szerint nincs egységes, mindenkire egyformán érvényes recept arra vonatkozóan, hogy pontosan mennyit érdemes nyugdíj-megtakarításba fektetni. Az alacsony keresetűek jellemzően a jelenlegi megélhetésüket helyezik előtérbe az időskori megtakarításokkal szemben, és nem feltétlenül akarják olyan konstrukciókba zárni a pénzüket, amelyekhez legkorábban csak a hatvanas éveikhez közeledve férhetnének hozzá.

A tanulmány arra is kitér, hogy a kötelező befizetések módosítása a részvételi arányt is befolyásolhatja, mivel a magasabb munkavállalói hozzájárulás elriaszthatja a belépőket, míg a magasabb munkáltatói befizetés ösztönzőleg hathat rájuk. A tapasztalatok szerint

a most vizsgált mértékű emelés hatása a részvételi hajlandóságra valószínűleg csekély lenne.

Az IFS egyik javaslata alapján érdemes lenne a munkavállalókat akkor magasabb összegű megtakarításra ösztönözni, amikor a keresetük is növekszik.

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