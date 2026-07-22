Drasztikus lépésre készülnek: az emberek fizetése bánhatja a nyugdíjreformot az Egyesült Királyságban?

A július 21-én közzétett IFS-tanulmány megállapítja, hogy az automatikus beléptetés (auto-enrolment) bevezetése óta a foglalkoztatói nyugdíjprogramokban való részvétel a 2012-es 40 százalékról 2024-re 89 százalékra emelkedett. Ennek ellenére a Nyugdíjbizottság korábbi jelentése arra figyelmeztet, hogy mintegy 15 millió aktív korú ember túl keveset takarít meg az időskorára.
A Pensions Commission, vagyis a brit Nyugdíjbizottság egy kormányzati felkérésre dolgozó független szakértői testület, amelynek első, 2002-2006 közötti munkája alapozta meg a modern brit nyugdíjreformok több elemét. A 2025-ben újraélesztett bizottság azt vizsgálja, hogy a brit nyugdíjrendszer 2050-ig és azon túl képes lesz-e megfelelő, méltányos és fenntartható időskori jövedelmet biztosítani, miközben a társadalom öregszik, a munkaerőpiac átalakul, és egyre több kockázat hárul át a munkáltatókról az egyénekre. A testület a jövőbeni nyugdíjasok várható életszínvonalát, az alacsony keresetűek, a nők, a gondozási feladatokat ellátók és az önfoglalkoztatók helyzetét, valamint az állami és magánnyugdíjak egymáshoz való viszonyát is vizsgálja. A bizottság májusban közzétette időközi jelentését, végső ajánlásait pedig várhatóan 2027 tavaszán nyújtja be a kormánynak.
A megtakarítási hiány áthidalására felmerült egyik lehetőség a kötelező hozzájárulási szintek emelése. A jelenlegi rendszerben a munkáltatóknak a 6240 és 50 270 font közötti sávba eső kereset 3 százalékát kell befizetniük. A befizetések növelésének egyik módja ezen jövedelemsáv kiszélesítése lenne, ami az IFS szerint jelentős hatással járna a minimális hozzájárulások összegére.
Az intézet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az alacsony keresetűek nettó jövedelmét különösen érzékenyen érintené a figyelembe vett jövedelmi alsó határ csökkentése vagy teljes eltörlése. A magasabb nyugdíjcélú megtakarítás ugyanis alacsonyabb jelenlegi rendelkezésre álló jövedelemmel jár. Ez még akkor is igaz, ha a többletbefizetés a munkáltatótól származik, mivel a magasabb munkáltatói hozzájárulás idővel jórészt alacsonyabb bérnövekedésben vagy alacsonyabb bérekben csapódna le.
Az IFS elemzői szerint nincs egységes, mindenkire egyformán érvényes recept arra vonatkozóan, hogy pontosan mennyit érdemes nyugdíj-megtakarításba fektetni. Az alacsony keresetűek jellemzően a jelenlegi megélhetésüket helyezik előtérbe az időskori megtakarításokkal szemben, és nem feltétlenül akarják olyan konstrukciókba zárni a pénzüket, amelyekhez legkorábban csak a hatvanas éveikhez közeledve férhetnének hozzá.
A tanulmány arra is kitér, hogy a kötelező befizetések módosítása a részvételi arányt is befolyásolhatja, mivel a magasabb munkavállalói hozzájárulás elriaszthatja a belépőket, míg a magasabb munkáltatói befizetés ösztönzőleg hathat rájuk. A tapasztalatok szerint
a most vizsgált mértékű emelés hatása a részvételi hajlandóságra valószínűleg csekély lenne.
Az IFS egyik javaslata alapján érdemes lenne a munkavállalókat akkor magasabb összegű megtakarításra ösztönözni, amikor a keresetük is növekszik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Összeomlott a befektetők kedvenc szektora - Hogyan tovább innen?
Tánc a medvepiac szélén.
Megszólalt Zelenszkij kegyvesztett embere: offenzívában reménykedik, de egy jókora számot is bemondott
Azt reméli, folytatódik az ukrán offenzíva.
Hirtelen feltámadt a hetek óta zuhanó részvénypiac - Mi történik?
Egy fontos kockázat kezdett csökkenni.
Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés
Ezt már a meteorológusok is irreálisan magasnak nevezik.
Közbelép a hatóság: nem hagyja, hogy a magántőkealapok kicsontozzák az európai biztosítókat
Komolyan fenyeget a veszély.
Reagált Kapitány István arra, hogy elveszi egyik jogkörét a kormány
A tárcavezető szerint az elmúlt hónapok kudarcai miatt nagy szükség van a lépésre.
Benyújtották a javaslatot: az előző Fidesz-kormány emblematikus intézkedését vonja vissza a Tisza
Nem lesznek többé vármegyék és főispánok.
Ennyi nyugdíjat ér 40 év átlagbér: kiszámoltuk a kíméletlen igazságot
Négy évtizednyi munka, több millió forintnyi befizetett adó és járulék, valamint a megnyugtató remény, hogy az állam méltó öregkort biztosít a ledolgozott évek után. A kíméletlen számok
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn
Változásbejelentés vagy szerződésmódosítás - mikor melyikre van szükség?
Ha egy vállalkozásnak megváltozik valamely, a Támogatási Szerződésben, a Támogatói Okiratban vagy az EPTK felületén rögzített alapadata, a változást annak tudomásra jutásától számított
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Change notification or amendment of the Grant Agreement - which one is required and when?
If any basic information of a company recorded in the Grant Agreement, the Grant Award Document or on the EPTK platform changes, the company must notify the Intermediate Body within eight days of becoming
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.