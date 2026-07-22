Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése

Egyre durvább összecsapások, szélesedő tengeri blokád és gyorsan emelkedő olajárak uralják a híreket a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Mindez azt jelenti, hogy európai befektetőként nemcsak a nyersanyaghiányra és a romló gazdasági kilátásokra kell gondolnunk, hanem jegybanki kamatemelésre is, amely még tovább ronthatja a részvény-és kötvénypiaci kilátásokat. A nagy jegybankok közül ezúttal először az Európai Központi Bank (EKB) emelt kamatot júniusban, most pedig eldőlhet, hogy az iráni helyzet eszkalálódása csak egy újabb epizód lesz a piacokon vagy egy nagyobb fordulat előszele.

Egyre hevesebbek az összecsapások az USA és Irán között, újra zárva van a Hormuzi-szoros, ráadásul a jemeni húszi lázadók "tengeri blokádja" miatt immár Szaúd-Arábia olajexportja is veszélybe került. Az elmúlt napok eseményeivel a befektetők számára nyilvánvalóvá vált, hogy a konfliktus megoldódása helyett hosszú, változó intenzitású energiaválságra kell felkészülniük. Az olajárak azonnal reagáltak is, a Brent jegyzése egy hónap után újra 90 dollár fölé emelkedett.

Az újra emelkedő energiaárak fordulatot hoztak a kamatvárakozásokban is, így a következő hetek fő kérdése az lesz, hogy elkerülhető lesz-e a (további) kamatemelés.

A befektetőket foglalkoztató legfontosabb dilemmára az első választ az Európai Központi Bank (EKB) adja meg július 23-i kamatdöntésén, amelyen elemzők szerint akár egy kellemetlen meglepetés is érheti a befektetőket.