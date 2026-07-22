Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése

Egyre hevesebbek az összecsapások az USA és Irán között, újra zárva van a Hormuzi-szoros, ráadásul a jemeni húszi lázadók "tengeri blokádja" miatt immár Szaúd-Arábia olajexportja is veszélybe került. Az elmúlt napok eseményeivel a befektetők számára nyilvánvalóvá vált, hogy a konfliktus megoldódása helyett hosszú, változó intenzitású energiaválságra kell felkészülniük. Az olajárak azonnal reagáltak is, a Brent jegyzése egy hónap után újra 90 dollár fölé emelkedett.
Az újra emelkedő energiaárak fordulatot hoztak a kamatvárakozásokban is, így a következő hetek fő kérdése az lesz, hogy elkerülhető lesz-e a (további) kamatemelés.
A befektetőket foglalkoztató legfontosabb dilemmára az első választ az Európai Központi Bank (EKB) adja meg július 23-i kamatdöntésén, amelyen elemzők szerint akár egy kellemetlen meglepetés is érheti a befektetőket.
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