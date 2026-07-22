  • Megjelenítés
Felfoghatatlan időjárási véglet: több mint 130 fokos hőmérsékleti különbség alakult ki a Földön
Gazdaság

Felfoghatatlan időjárási véglet: több mint 130 fokos hőmérsékleti különbség alakult ki a Földön

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Miközben az Egyesült Államok és Európa jelentős részét rekordmeleg és tartós hőhullámok sújtják, a Föld legdélebbi kontinensén rendkívüli hideget mértek. Az antarktiszi Concordia kutatóállomáson július 18-án mínusz 83,9 Celsius-fokot regisztráltak, amely a legalacsonyabb hőmérséklet a bolygón 2012 óta, és mindössze fél fokkal marad el az állomás abszolút rekordjától - közölte a Deseret.

A kontinensen jelenleg a tél közepe van, így a rendkívüli hideg önmagában nem meglepő. A Concordia állomás ráadásul földrajzilag is ideális helyen fekszik ehhez, hiszen a belső jégtakarón, több mint 3000 méteres magasságban található. Itt a levegő ritka és rendkívül száraz, így szinte semmi sem tartja meg azt a kevés hőt, amely egyáltalán jelen van.

A most mért érték ugyanakkor még elmarad a Föld abszolút hidegrekordjától. Ezt a rekordot 1983. július 21-én az antarktiszi orosz Vosztok kutatóállomáson jegyezték fel, ahol

mínusz 89,2 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek.

Az északi féltekén eközben éppen az ellenkező folyamatok zajlanak. Salt Lake City július 12-én élte át történetének legmelegebb napját, amikor a hőmérők közel 43 Celsius-fokot mutattak. A Death Valley területén a hónap elején 49,4 Celsius-fokot mértek, ami azt jelenti, hogy

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: folytatódik az államfő-keresés, évtizedes fejlesztési projektet jelentett be a kabinet

Nagy bejelentés a kormánytól: meghosszabbítják az M3-as metrót!

Juhász-Farkas Gábor: A rugalmasság lett az energiapiac új jelszava

ugyanabban a hónapban több mint 130 Celsius-fokos különbség alakult ki a Föld legforróbb és leghidegebb pontja között.

A bolygón valaha mért legmagasabb hőmérsékletet egyébként szintén a Death Valleyben regisztrálták 1913. július 10-én, amikor a csúcshőmérséklet elérte az 56,7 Celsius-fokot.

Az Antarktiszon a téli időszakban beköszönt a hónapokig tartó, folyamatos sötétséget hozó sarki éjszaka. A déli féltekén a hőmérséklet általában augusztus végén, közvetlenül a Nap visszatérése előtt éri el a mélypontját, így könnyen elképzelhető, hogy az idei hidegrekordok sora még nem ért véget.

Kapcsolódó cikkünk

Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés

Rendkívüli fordulat a világban: tömegek menekültek meg a legrosszabbtól, de még mindig óriási a baj

Öthetes csúcsra lőtt a látfontosságú anyag ára: Kína és Chile egyszerre feszíti túl a piacot

Bejelentés jött Kijevből: hamarosan folytatódhatnak a béketárgyalások, de előtte ennek a két dolognak meg kell történnie

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megindult a folyamat, amitől sokan rettegtek: új atomhatalom felemelkedését segítheti az Egyesült Államok
Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés
Tisza-kormány: folytatódik az új államfő keresése, a Fidesz közben megválasztotta frakcióvezetőjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility