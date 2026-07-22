Felfoghatatlan időjárási véglet: több mint 130 fokos hőmérsékleti különbség alakult ki a Földön

A kontinensen jelenleg a tél közepe van, így a rendkívüli hideg önmagában nem meglepő. A Concordia állomás ráadásul földrajzilag is ideális helyen fekszik ehhez, hiszen a belső jégtakarón, több mint 3000 méteres magasságban található. Itt a levegő ritka és rendkívül száraz, így szinte semmi sem tartja meg azt a kevés hőt, amely egyáltalán jelen van.

A most mért érték ugyanakkor még elmarad a Föld abszolút hidegrekordjától. Ezt a rekordot 1983. július 21-én az antarktiszi orosz Vosztok kutatóállomáson jegyezték fel, ahol

mínusz 89,2 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek.

Az északi féltekén eközben éppen az ellenkező folyamatok zajlanak. Salt Lake City július 12-én élte át történetének legmelegebb napját, amikor a hőmérők közel 43 Celsius-fokot mutattak. A Death Valley területén a hónap elején 49,4 Celsius-fokot mértek, ami azt jelenti, hogy

ugyanabban a hónapban több mint 130 Celsius-fokos különbség alakult ki a Föld legforróbb és leghidegebb pontja között.

A bolygón valaha mért legmagasabb hőmérsékletet egyébként szintén a Death Valleyben regisztrálták 1913. július 10-én, amikor a csúcshőmérséklet elérte az 56,7 Celsius-fokot.

Az Antarktiszon a téli időszakban beköszönt a hónapokig tartó, folyamatos sötétséget hozó sarki éjszaka. A déli féltekén a hőmérséklet általában augusztus végén, közvetlenül a Nap visszatérése előtt éri el a mélypontját, így könnyen elképzelhető, hogy az idei hidegrekordok sora még nem ért véget.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio