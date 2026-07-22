Felpattant az olajár az amerikai külügyminiszter szavai után

Lendületben a hazai vállalkozások 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.

A világpiaci szempontból irányadó Brent nyersolaj csaknem négy százalékkal, 94,23 dollárra emelkedett. Az amerikai WTI 3,8 százalékos pluszban van.

A Fülöp-szigeteken rendezett ASEAN külügyminiszteri találkozón Rubio kijelentette, hogy Washington továbbra is elkötelezett a diplomáciai megoldás mellett,

ugyanakkor azzal vádolta Teheránt, hogy megszegte a Hormuzi-szorosról szóló megállapodást.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a probléma forrása az iráni fél komolytalan hozzáállása a tárgyalásokhoz. Úgy fogalmazott, hogy amennyiben Teherán változtat a magatartásán, az Egyesült Államok is partner lesz a megegyezésben, ellenkező esetben viszont megteszik a szükséges lépéseket saját maguk és szövetségeseik érdekeinek védelmében.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) kedden hajtotta végre a tizenegyedik egymást követő éjszakai csapást Irán ellen. A célpontok között katonai vezetési központok, haditengerészeti eszközök, repülőgép-hangárok, drónraktárak, valamint katonai logisztikai létesítmények szerepeltek. A parancsnokság közlése szerint a támadások célja az volt, hogy gyengítsék Irán azon képességét, amellyel a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajózást veszélyezteti. Rubio azzal vádolta Teheránt, hogy a stratégiai fontosságú vízi útvonal feletti kizárólagos ellenőrzésre törekszik, ami rendkívül veszélyes precedenst teremtene.

Mivel a tárgyalásokon nem történt áttörés, a piac figyelme ismét az inflációs kockázatokra irányult. Jim Reid, a Deutsche Bank elemzője rámutatott, hogy a Brent több mint egy hónapos szünet után zárt ismét 90 dollár felett. Ez újra felerősítette a tágabb stagflációs sokktól való félelmeket, különösen úgy, hogy a jegyzés szerda reggelre már a 92 dolláros szintet is átlépte.

Az energiaárak emelkedésével párhuzamosan nőttek a szigorúbb amerikai jegybanki lépésekre vonatkozó piaci várakozások. A CME FedWatch adatai alapján a pénzpiacok szerda reggel 24,1 százalékos valószínűséggel áraztak be egy még ebben a hónapban esedékes Fed-kamatemelést, míg szeptemberre vonatkozóan már 69 százalékra tették egy legalább negyed százalékpontos szigorítás esélyét.

Az ING elemzői úgy vélik, hogy az energiapiacon folyamatosan nőnek a kínálati kockázatok, miközben az amerikai-iráni tűzszünet reménye elhalványult. Az ellátási zavarok ráadásul nem korlátozódnak a Közel-Keletre, ugyanis a Fekete-tengeren található orosz CPC-terminál a tartályhajókat ért támadások miatt felfüggesztette a kazah olaj fogadását. Minél tovább húzódik ez a leállás, annál valószínűbb, hogy Kazahsztán kénytelen lesz visszafogni a kitermelését. A terminálon keresztül júniusban még napi mintegy 1,7 millió hordónyi nyersolajat raktak hajókra.

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