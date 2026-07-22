  • Megjelenítés
Felpattant az olajár az amerikai külügyminiszter szavai után
Gazdaság

Felpattant az olajár az amerikai külügyminiszter szavai után

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tovább drágul az olaj, miután az Egyesült Államok az éjszaka folyamán már a tizenegyedik egymást követő csapást mérte Iránra. Marco Rubio külügyminiszter szerint a Hormuzi-szoros ellenőrzése jelenti a legfőbb akadályt a két fél közötti megegyezésben, Irán azonban nem veszi komolyan a tárgyalásokat - írta meg a CNBC.
Lendületben a hazai vállalkozások 2026
A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
Információ és jelentkezés

A világpiaci szempontból irányadó Brent nyersolaj csaknem négy százalékkal, 94,23 dollárra emelkedett. Az amerikai WTI 3,8 százalékos pluszban van.

a5ZmMcC7

A Fülöp-szigeteken rendezett ASEAN külügyminiszteri találkozón Rubio kijelentette, hogy Washington továbbra is elkötelezett a diplomáciai megoldás mellett,

ugyanakkor azzal vádolta Teheránt, hogy megszegte a Hormuzi-szorosról szóló megállapodást.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a probléma forrása az iráni fél komolytalan hozzáállása a tárgyalásokhoz. Úgy fogalmazott, hogy amennyiben Teherán változtat a magatartásán, az Egyesült Államok is partner lesz a megegyezésben, ellenkező esetben viszont megteszik a szükséges lépéseket saját maguk és szövetségeseik érdekeinek védelmében.

Még több Gazdaság

Juhász-Farkas Gábor: A rugalmasság lett az energiapiac új jelszava

Szembenézés nélkül nincs menekvés a gazdasági válságból

Kína kezében van a világ sorsa az év hátralévő részében

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) kedden hajtotta végre a tizenegyedik egymást követő éjszakai csapást Irán ellen. A célpontok között katonai vezetési központok, haditengerészeti eszközök, repülőgép-hangárok, drónraktárak, valamint katonai logisztikai létesítmények szerepeltek. A parancsnokság közlése szerint a támadások célja az volt, hogy gyengítsék Irán azon képességét, amellyel a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajózást veszélyezteti. Rubio azzal vádolta Teheránt, hogy a stratégiai fontosságú vízi útvonal feletti kizárólagos ellenőrzésre törekszik, ami rendkívül veszélyes precedenst teremtene.

Mivel a tárgyalásokon nem történt áttörés, a piac figyelme ismét az inflációs kockázatokra irányult. Jim Reid, a Deutsche Bank elemzője rámutatott, hogy a Brent több mint egy hónapos szünet után zárt ismét 90 dollár felett. Ez újra felerősítette a tágabb stagflációs sokktól való félelmeket, különösen úgy, hogy a jegyzés szerda reggelre már a 92 dolláros szintet is átlépte.

Az energiaárak emelkedésével párhuzamosan nőttek a szigorúbb amerikai jegybanki lépésekre vonatkozó piaci várakozások. A CME FedWatch adatai alapján a pénzpiacok szerda reggel 24,1 százalékos valószínűséggel áraztak be egy még ebben a hónapban esedékes Fed-kamatemelést, míg szeptemberre vonatkozóan már 69 százalékra tették egy legalább negyed százalékpontos szigorítás esélyét.

Az ING elemzői úgy vélik, hogy az energiapiacon folyamatosan nőnek a kínálati kockázatok, miközben az amerikai-iráni tűzszünet reménye elhalványult. Az ellátási zavarok ráadásul nem korlátozódnak a Közel-Keletre, ugyanis a Fekete-tengeren található orosz CPC-terminál a tartályhajókat ért támadások miatt felfüggesztette a kazah olaj fogadását. Minél tovább húzódik ez a leállás, annál valószínűbb, hogy Kazahsztán kénytelen lesz visszafogni a kitermelését. A terminálon keresztül júniusban még napi mintegy 1,7 millió hordónyi nyersolajat raktak hajókra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megindult a folyamat, amitől sokan rettegtek: új atomhatalom felemelkedését segítheti az Egyesült Államok
Hatalmas lángok és füst, míg a szem ellát: szétbombázta Ukrajna az orosz óriást, teljes sötétségbe borult a félsziget
Tisza-kormány: folytatódik az új államfő keresése, a Fidesz közben megválasztotta frakcióvezetőjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility