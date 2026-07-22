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Felrobban a fizikai dolgozók bére Magyarországon
Gazdaság

Felrobban a fizikai dolgozók bére Magyarországon

Portfolio
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Az idei második negyedévben 2430 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó elemzése szerint. Ez a szint 8,5 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában tapasztalt 2240 forintos értéket. A felsőbb bérkategóriákban is nagyon hasonló ütemben emelkedtek a bérek: az RSM Hungary mintegy 800 középvezető esetében 2025 második negyedévéhez képest átlagosan 8,4 százalékos bérnövekedést tapasztalt.
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A korábbi várakozásokkal szemben a kékgalléros keresetek növekedésének éves üteme jelenleg továbbra is relatíve magas, 8,5 százalékos szinten mozog. Mivel egyidejűleg az infláció a vártnál is mélyebbre, 2 százalék alá csökkent, a munkavállalók jelenleg átlagosan évi 6-7 százalékos reálbér-növekedésnek örülhetnek – mondta Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója.

A bérek emelkedését azonban egyelőre nem támasztja alá a gazdaság megfelelő mértékű bővülése, ezért ez a növekedési ütem nehezen lesz tartható a következő időszakban.

A versenyszféra dolgozóinak többségét foglalkoztató kkv-szektor számára ez a bérdinamika hatékonyságjavulás nélkül ugyanúgy nehezen fenntartható, mint az exportra termelő vállalatok esetében, amelyek a forintban felmerülő plusz bérköltségeiket nehezen képesek exportbevételeik csökkenő árfolyamértékéből kigazdálkodni, tette hozzá.

A földrajzi bontás azt mutatja, hogy immár minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlagórabér szintje.

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Országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog ez az érték, ám a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti az órabérek átlagos nagysága, Közép-Magyarországon és a fővárosban pedig ez az érték már elérte a 3200 forintos szintet is.

Az RSM Hungary ezzel egy időben több mint 60 hazai vállalat mintegy 800 középvezetőjének a béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2026 második negyedévében átlagosan 8,4 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

A vizsgált cégkörön belül elsősorban cégméret alapján látszanak eltérések az éves bérnövekedés mértékét illetően.

  • Nagyvállalati körben az emelkedés üteme meghaladta a 10,4 százalékot is,
  • miközben a kisebb cégek átlagosan mindössze 6,2 százalékos bérfejlesztést hajtottak végre az elmúlt 12 hónap során.

„A nagyvállalatok egy részénél a második negyedév az az időszak, amikor bizonyos, a bérekbe épülő bónuszelemek is kifizetésre kerülnek, részben ez tükröződik az aktuális adatokban is – mutatott rá Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési üzletágának vezetője. – Ezen kívül egyre szélesebb vállalati körben zajlanak le a bértranszparencia-auditok is. Ezek eredményeképpen végrehajtják azokat a szükséges bérkorrekciókat, amelyek hatása szintén megjelenik a bérnövekedési adatokban.”

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