Hankó Balázs és Orbán Viktor szerint is kormánydöntés állt az NKA-támogatások mögött, de a felelősséget a másikra tolnák

Hankó Balázs és Orbán Viktor nyilatkozataiból egyaránt az derül ki, hogy kormánydöntés alapozta meg a botrányba fulladt, 17 milliárd forintos NKA-pénzosztást. Abban is egyetértenek, hogy a kabinet határozta meg, milyen kulturális célokra kell fordítani az összeget. A felelősséget azonban egyikük sem szeretné: Hankó arra hivatkozik, hogy miniszterként végre kellett hajtania a kormány döntését, Orbán pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a konkrét támogatásokról már nem a kabinet határozott.

Kormányzati döntés alapján szabadították fel a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos keretét, és a kormány jelölte ki azt is, hogy a pénzből elsősorban a "populáris kultúrát" és a helyi közösségi programokat kell támogatni. Ezt már nemcsak Hankó Balázs volt kulturális miniszter állítja, hanem Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megerősítette az RTL Híradónak. A két politikus nyilatkozata ugyanakkor eltér abban, hogy kit terhel a felelősség a konkrét támogatási döntésekért.

Hankó Balázs a Gödöllői Híreknek adott interjújában egyértelműen a korábbi kormány döntésére vezette vissza a pénzosztást:

Egy tavalyi kormánydöntés szerint a 2025-ös és 2026-os évben felszabadított Nemzeti Kulturális Alap maradványa biztosította a támogatást 10+7 milliárd forint mértékben. Ez amúgy a kulturális támogatás 1%-a. A kormány ezzel a helyi közösségépítő és populáris kultúrát kívánta támogatni.

A volt miniszter szerint a támogatási kérelmeket a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő szakmai, jogi és pénzügyi szempontból ellenőrizte, majd egy ideiglenes kollégium döntött róluk. A döntésekkel az NKA alelnöke is egyetértett, Hankóhoz pedig már aláírásra kerültek az iratok. Hankó ezzel azt állítja, hogy politikai vezetőként nem ő választotta ki a kedvezményezetteket, hanem egy többszereplős eljárás végén hajtotta végre és írta alá a döntéseket.

Összegezve: a források felszabadítása és a cél megjelölése mögötti vagyonkezelői döntés kormánydöntés volt. Ezt nekem – illetékes miniszterként – végre kellett hajtanom

– tette hozzá az interjúban.

Orbán Viktor az RTL kérdésére szintén elismerte, hogy a kormány nem pusztán a pénzügyi keretet biztosította, hanem tartalmi és területi elvárásokat is megfogalmazott:

A kormány kijelölte a döntésekkel kapcsolatos elvárásait. Ilyen volt az, hogy kultúrára kell fordítani, hogy nem magas kultúrára, hanem, mondjuk úgy, hogy populáris kultúrára kell fordítani, és az országban lehetőleg arányosan terüljön szét, és ne mindig a nagyvárosokhoz és a kiemelt intézményekhez jusson ez az összeg.

A Fidesz elnöke az RTL-nek ugyanakkor már elválasztotta ezeket a kormányzati elvárásokat a konkrét támogatási döntésektől. Orbán szerint a kabinet csak az irányokat szabta meg, arról viszont nem a kormány döntött, hogy pontosan mely előadók, intézmények vagy szervezetek kapjanak pénzt. A konkrét kedvezményezettek kiválasztásáért így az NKA döntéshozóit tette felelőssé, miközben őket is bevédte: azt mondta, az alap vezetői jól végezték a munkájukat, és "semmi rosszat nem tette"”. Mindkét politikus hangsúlyozta, hogy szerinte "koncepciós eljárásról" van szó.

Az NKA-támogatások kapcsán nyomozás folyik, a büntetőügy alapja az a gyanú, miszerint a Nemzeti Kulturális Alap döntéshozó testülete 2024 decemberétől a jogszabályokat és belső előírásokat súlyosan megsértve több mint ezer esetben, összesen mintegy 17 milliárd forintot meghaladó támogatás odaítéléséről döntött.

Az ügy miatt június végén a bíróság már elrendelte Bús Balázs, az NKA volt alelnöke, Ughy Attila, a Lechner Tudásközpont egykori tanácsadója, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának két további tagja, valamint a pályázatokat lebonyolító Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatója és kabinetvezetője letartóztatását, tegnap pedig a Fidesz szervereit is lefoglalták a nyomozás során.

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