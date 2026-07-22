Holnap új bejelentésekkel érkezik a kormány

Holnap újabb, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot is érintő döntésekről ad tájékoztatást a kormány a sajtótájékoztatón – adta hírül Kapitány István miniszter.

A kormányszóvivői tájékoztatóra annak alapján már lehetett számítani, hogy a mai napon a kabinet ülést tartott, így várhatóan az ott meghozott döntésekről tájékoztatják majd holnap a nyilvánosságot.

Azt még nem tudni, hogy konkrétan milyen témák merülnek majd fel, Kapitány István csupán annyit írt: "fontos bejelentések jönnek".

Az eseményekről a Portfolio élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: Tanács Zoltán Facebook-oldala.