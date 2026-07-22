Itt a rangsor: kiderült, kik látják a legpontosabban a magyar gazdaság jövőjét

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A Portfolio rendszeresen megkérdezi a hazai elemzőket arról, milyen GDP-adatot várnak a KSH közelgő negyedéves gyorsbecslésében. Most maga a statisztikai hivatal nézte meg, mennyire pontosak ezek a prognózisok, és az is kiderül, ki került a legközelebb a tényadatokhoz. Az eredmények alapján a konszenzus kialakításának nagyon is van értelme, bár időnként az egész elemzői közösség ugyanabba az irányba téved.

A Központi Statisztikai Hivatal negyedéves GDP-gyorsbecslésének megjelenése előtt a Portfolio rendszeresen összegyűjti az elemzői műhelyek prognózisait. A válaszok mediánja lesz a piaci konszenzus, amely megmutatja, mekkora gazdasági növekedésre számít az elemzői közösség a hivatalos adatközlés előtt.

A KSH most új kísérleti statisztikájában vetette össze a Portfolio GDP-polljában szereplő előrejelzéseket a később megjelent tényadatokkal. A hivatal a 2023 első és 2026 első negyedéve közötti időszakot vizsgálta, és azt a tíz intézményt vonta be az összehasonlításba, amely legalább öt alkalommal adott nekünk becslést. Az intézményeket az alapján rangsorolta, hogy prognózisaik átlagosan hány százalékponttal tértek el abszolút értékben a GDP első becslésétől.

A konszenzus szinte minden egyéni előrejelzésnél pontosabb volt

A GDP-poll elkészítése mögött az a feltételezés áll, hogy több, egymástól részben független becslés összesítésével csökkenthető az egyéni előrejelzésekben meglévő zaj. Egy elemző lehet az adott negyedévben túl optimista vagy túl pesszimista, a prognózisok mediánja azonban ezeknek az egyedi hibáknak legalább egy részét képes kiszűrni.

Éppen ezért az összevetés egyik legfontosabb tanulsága az, hogy a feltételezés helyesnek bizonyult:

a vizsgált tíz elemzői műhely közül mindössze egy adott átlagosan pontosabb prognózisokat a Portfolio konszenzusánál.

A KSH rangsora alapján 2023 első és 2026 első negyedéve között az OTP Bank várakozásai kerültek a legközelebb a tényadatokhoz: az előrejelzések átlagos abszolút hibája 0,38 százalékpont volt. A Portfolio-konszenzus esetében ugyanerre a mérőszámra 0,454 százalékpont adódik.

A TOP5 legpontosabb előrejelzést adó intézmény, 2023. I. negyedév–2026. I. negyedév Helyezés Intézmény Becslést adó elemzők Átlagos abszolút eltérés (%pont) 1. OTP Bank Eppich Győző, Tardos Gergely 0,38 2. Equilor Varga Zoltán, Árokszállási Zoltán 0,457 3. ING Bank Virovácz Péter 0,475 4. Amundi Kiss Péter 0,478 5. Gránit Alapkezelő Regős Gábor 0,511 Forrás: Portfolio, KSH

A rangsor a 2023 első negyedéve óta legalább öt becslést adó intézmények várakozásainak a GDP első becslésétől mért átlagos abszolút eltérése alapján készült.

Egyetlen negyedév is átírhatja a sorrendet

A pontos helyezéseket ugyanakkor érdemes óvatosan értékelni. Egyrészt viszonylag rövid időszakról van szó: a vizsgálat 2023 elejétől 2026 első negyedévéig tart, vagyis legfeljebb 13 negyedéves előrejelzést ölelhet fel. A bekerüléshez ráadásul legalább öt prognózis elegendő volt, így nem minden intézmény pontosan ugyanannyi alkalommal szerepelt a felmérésben.

Másrészt az élmezőny meglehetősen szoros. A második helyezett Equilor átlagos hibája 0,457, a harmadik ING-é 0,475, a negyedik Amundié pedig 0,478 százalékpont volt. A második és a negyedik helyezés között így mindössze 0,021 százalékpont a különbség.

Így egyetlen különösen pontos vagy éppen rosszul sikerült negyedéves becslés is könnyen átrendezheti még a sorrendet.

Éppen ezért jó hír, hogy nem egyszeri összehasonlításról van szó. A KSH negyedévente tervezi frissíteni a kísérleti statisztikát, a következő aktualizálás időpontjaként 2026. július 31-ét jelölte meg. A hosszabbodó idősor idővel pontosabb képet adhat majd arról, hogy mely intézmények teljesítenek tartósan jól, és mely helyezések köszönhetők inkább néhány kiugró negyedévnek.

Forrás: KSH.

Amikor mindenki ugyanabba az irányba tévedett

Az eredmények alapján egy figyelemreméltó jelenségre bukkanhatunk az előző negyedévben. Az elemzői prognózisok 0,9 és 1,6 százalék közötti éves GDP-növekedést valószínűsítettek, miközben a KSH 1,7 százalékos bővülést közölt. Vagyis nemcsak a konszenzus becsülte alá a növekedést: a tényadat az előrejelzések teljes sávja fölé került, és valamennyi résztvevő ugyanabba az irányba tévedett. A negyedév legpontosabb előrejelzését az ING Bank adta, de kicsivel ez a prognózis is elmaradt a tényleges növekedéstől.

Hogy ennek elméletileg milyen oka lehet?

az elemzők ugyanazokat a gyenge havi részadatokat látták;

hasonló modellekkel és feltételezésekkel dolgozhattak;

valamilyen, a GDP-t megemelő tényező csak későn vagy egyáltalán nem látszott a rendelkezésre álló indikátorokban.

Nos, éppen ez is történt.

A meglepetés egyik fő oka az lehetett, hogy az elemzők a GDP-poll készítésekor még nem ismerték a márciusi ipari adatokat. A január–februári számok továbbra is a korábbi évek cikkcakkos stagnálását mutatták, miközben márciusban váratlanul erősen megugrott a termelés. Az erről szóló első hivatalos adat csak május 6-án jelent meg, vagyis az április 30-i GDP-gyorsbecslés előtt még nem állt az elemzők rendelkezésére.

A külkereskedelmi adatok sem könnyítették meg az előrejelzést. A havi statisztikák kifejezetten gyenge exportteljesítményt jeleztek, miközben a GDP-ben szereplő, nemzeti számlás exportadatok ettől érdemben eltértek. Bár a nettó export végül valóban jelentősen visszahúzta a növekedést, a különböző adatforrások közötti inkonzisztencia megnehezítette annak pontos megítélését, mekkora lesz a negatív hatás.

A választások előtti gazdaságélénkítés a beruházásokban sem jelent meg úgy, ahogyan azt előzetesen várni lehetett volna. A bruttó állóeszköz-felhalmozás lényegében stagnált, az építési beruházások és az építőipar pedig visszaestek. A vártnál jobb GDP-adat mögött tehát nem a "vágjunk át minél több szalagot április 12. előtt" jelensége állt, a beruházások némileg rosszabbul alakultak a várakozásoknál.

A pozitív meglepetés sokkal inkább a szolgáltatásokból érkezett, amelyek teljesítményéről kevesebb havi adat áll rendelkezésre. Különösen erősen bővültek a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységek. Becsey Zsolt, az UniCredit vezető elemzője szerint ebben a választási kampány is szerepet játszhatott: az ide tartozó piackutatás, reklámtevékenység, utazásszervezés és a biztonsági szolgáltatások mind olyan területek, amelyek forgalmát közvetlenül növelhette a választás.

Ez a példa egyben a konszenzus korlátaira is rámutat. Az összesítés akkor működik különösen jól, ha az egyes elemzők hibái legalább részben kiegyenlítik egymást: egyesek túl magas, mások túl alacsony értéket jeleznek előre. Ha azonban mindenki nagyjából ugyanazokat a havi részadatokat, nemzetközi folyamatokat és gazdasági modelleket használja, közös vakfoltok is kialakulhatnak. Ilyenkor a sok becslés összesítése sem feltétlenül visz közelebb a valósághoz.

Van értelme megkérdezni az elemzőket

A KSH összehasonlítása összességében megerősíti, hogy van értelme rendszeresen elkészíteni a GDP-pollt. A várakozások mediánja a vizsgált időszakban az egyéni előrejelzések szinte mindegyikénél pontosabbnak bizonyult. A konszenzus tehát általában jobb, mint az egyéni becslés: képes kiszűrni az egyedi prognózisok zajának jelentős részét. Arra azonban nem jelent garanciát, hogy a piac minden gazdasági fordulatot időben felismer:

az egyéni eltéréseket mérsékelheti, a közös vakfoltokat azonban nem.

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