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Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés
Gazdaság

Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés

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A hónapváltással úgy tűnik, hogy ismét visszatér a rekkenő hőség Közép-Európába - írta meg a The Weather on Maps.

Bár a hőhullám szinte biztosan érkezik, a két legszélesebb körben használt globális időjárási modell előrejelzései között jelentős eltérés mutatkozik.

Miközben az európai ECMWF-IFS modell jóval reálisabb hőmérsékleti értékeket mutat, addig az amerikai GFS szinte irreális magasságokba emeli a várható értékeket.

A The Weather on Maps által közzétett előrejelzésen jól látható: az amerikai modell egyenesen 42 fokos hőséget jósol Magyarországnak.

A túlbecslés hátterében elsősorban a felszín és a légkör kölcsönhatását leíró folyamatok, a planetáris határréteg kezelése, valamint a "túl erős" anticiklon előrejelzése áll, vagyis a modell a kelleténél nagyobb besugárzással és gyengébb konvekcióval számol.

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Ettől függetlenül az európai modell adatai miatt sem feltétlen dőlhetünk hátra: itt 35 fokos hőséget prognosztizának.

A jelenlegi forgatókönyvek szerint tehát a következő hőhullámot nem ússzuk meg, az interneten és a mobilalkalmazásokban megjelenő konkrét értékeket viszont érdemes fenntartásokkal kezelni.

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