Két sebességgel épül Európa: Magyarország ötödik éve nem tudja meghaladni a 2021-es építőipari szintjét

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Magyar fókusz: fűrészfogból stagnálás

A magyar építőipari termelés 2026 első öt hónapja szinte tankönyvi példája a kiszámíthatatlanságnak: január -17,8, február -0,9, március +2,0, április +2,5, május pedig ismét -6,7 százalék volt éves összevetésben — miközben az EU27-átlag ugyanezen hónapokban -5,3, -3,5, +0,3, +1,1, majd +1,8 százalékon állt.

A havi (előző hónaphoz viszonyított, szezonálisan és munkanaphatással kiigazított) adatok még élesebben mutatják a különbséget: míg az EU27 mutatója szinte sosem lép ki a +/-2 százalékos sávból, Magyarországé rendszeresen +/-10-15 százalékot is kilengett (pl. 2026 januárjában -14,3, februárban +11,4, áprilisban +6,9, májusban -6,4 százalék). Ez a „fűrészfogazás” továbbra is jellemző a magyar építőipari teljesítményre.

Az alábbi ábra alágazatokra bontja az előző ábra magyar vonalát, és jól mutatja, hogy a kilengést szinte kizárólag az „egyéb építmények építése” (narancssárga) hajtja – ez a leginkább projektfüggő, néhány nagy állami/önkormányzati beruházás ütemezésétől függő alágazat, ezért a rajta látható extrém havi kiugrások (pl. +96,4% februárban, -49,5% januárban) inkább technikai/bázishatásnak, mint valódi trendfordulónak tekintendők. Az épületek építése és a speciális szaképítés jóval visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb mozgása (+/-1-30% közötti sáv) ezzel szemben tartalmasabb jelzés a tényleges piaci folyamatokról.

Szektorbontásban éves összevetésben májusban mindkét fő építménycsoport visszaesett: az épületek építése 19,0, az egyéb építmények (út, vasút, közmű) 34,9 százalékkal — utóbbin belül az út- és vasútépítés 46,2 százalékos zuhanása volt a fő húzóerő. Ezzel szemben a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés az Eurostat harmonizált (NACE-besorolású) adatai szerint 16,2 százalékkal nőtt egy év alatt.

A KSH saját, egy héttel korábbi ágazati bontása a speciális szaképítésre +12,4 százalékot közölt ugyanerre a hónapra — az épületeknél és az egyéb építményeknél a két forrás gyakorlatilag egyezik, a speciális szaképítésnél viszont kb. 4 százalékpont az eltérés. Ennek legvalószínűbb oka, hogy a KSH hazai „ágazati” besorolása és az Eurostat harmonizált NACE-kategóriái (F41/F42/F43) nem teljesen azonos tartalmú és súlyozású csoportosítást takarnak, illetve hogy a KSH adata egy héttel korábbi, revízió előtti közlés volt. Mivel a cikk gerince az Eurostat-adatsorra épül, itt az Eurostat-számot vettük alapul, de a különbséget jelezni érdemes egy lábjegyzetben vagy zárójelben.

Az alábbi grafikonon azt látjuk, hogy a mostani kilengések (pl. -47,9% az egyéb építményeknél januárban) nem egyediek, hanem visszatérő mintázat részei (az aggregát görbe (Építőipar) simább, mint bármelyik alágazat).

Előretekintve nem sok jóval biztat a rendelésállomány: a májusban megkötött új szerződések volumene 21,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól (épületeknél -3,6, egyéb építményeknél -38,9 százalék), miközben a vállalkozások meglévő szerződésállománya még mindig 7,6 százalékkal nagyobb volt, mint egy éve.

Míg a rendelésállomány egyelőre tartást adhat az ágazatnak, a friss adatok alapján rövid távon továbbra is inkább törékeny, mint stabil növekedési pályáról lehet beszélni az építőiparban.

Bár felmerülhet, hogy az áprilisi parlamenti választás hatással volt az építőipari teljesítményre is, ám a január–februári zuhanás önmagában nem köthető az eseményhez. Nemcsak azért, mert megelőzi azt – állami projektek elindítása vagy leállítása simán okozhat nagy kilengéseket – a sorozat szerint szinte minden évben visszatér. Január körüli kilengésről van szó (2016: -19,6%, 2018: +41,1%, 2019: +29,1%), amit inkább naptár- és időjárási hatás magyaráz.

A májusi, kormányváltás utáni visszaesést azonban néhány szakértő összefüggésbe hozta az átmenettel: Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint nem meglepő, hogy egy kormányváltás átmeneti lassulást okoz az ágazatban, amit az új szerződések volumenének visszaesése is alátámaszt; az ÉVOSZ elemzése szerint pedig a választási év jellemzően az állami beruházási ciklus lezáró szakasza, és mivel 2025-ben nem készült elő számottevő új közösségi beruházás, 2026-ban is alacsony maradhat az állami megrendelés-állomány.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a Tisza-kormány és az Európai Bizottság 2026. május 29-én állapodott meg a befagyasztott, mintegy 16,4 milliárd eurós uniós forrás felszabadításáról, de a tényleges kifizetés csak 2026 negyedik negyedévében várható – vagyis ennek hatása a jelenlegi adatokban még nem jelenhetett meg, csak az őszi-téli számokban lesz mérhető.

Egy héttel ezelőtt már beszámoltunk a KSH májusi építőipari jelentéséről, amiben megjegyeztük, hogy az út- és vasútépítés közel 50%-os visszaesése azt jelezheti, hogy lesz kapacitás/hely a most felszabaduló uniós forrásokból finanszírozandó új fejlesztéseknek.

Régiós fókusz: két Európa

A régiós összehasonlításhoz érdemes a 2021=100 alapú, szezonálisan és naptárhatással igazított indexet nézni az év/év alapú index helyett, mivel előbbi kiszűri a havi zajt, és tisztán mutatja, hogy Magyarország az elmúlt öt évben gyakorlatilag nem tudta meghaladni a 2021-es kibocsátási szintjét (2025 óta 85,8 és 103,3 pont között mozgott, jellemzően 100 alatt – az átlag csak 97,3 volt).

A hosszabb távú magyar teljesítményt az unióssal összehasonlítva még drámaibb a kép.

A régiós index három jól elkülönülő csoportot mutat:

Tartósan a 2021-es szint alatt : Magyarország (85,8–103,3), Ausztria (93,6–101,5), Szlovákia (78,1–98,6).

: Magyarország (85,8–103,3), Ausztria (93,6–101,5), Szlovákia (78,1–98,6). Mérsékelt, stabil növekedés a szint fölött : az EU27-átlag (102,5–106,6), Csehország (106,7–116,1), Lengyelország (96,1–111,7, e körül ingadozva).

: az EU27-átlag (102,5–106,6), Csehország (106,7–116,1), Lengyelország (96,1–111,7, e körül ingadozva). Kiugró, tartós emelkedés: Horvátország (131,1–137,7), Szlovénia (124,8–172,1) és Románia (124,4–174,2) — utóbbi kettő igen volatilisen, de tartósan magas szinten.

A magyar lemaradás tehát nem elszigetelt jelenség:

Ausztria és Szlovákia is tartósan a 2021-es szint alatt ragadt. Ebben a három országban (HU, AT, SK) közös lehet a visszafogott lakásépítési kedv, Magyarország és Szlovákia esetében pedig a tartósan magas hazai kamatkörnyezet is nyomást gyakorolhat a beruházásokra – Ausztria, euróövezeti tagként, más finanszírozási feltételekkel szembesül, ott inkább a gyengülő lakáspiaci kereslet lehet a fő tényező.

Ezzel áll szemben egy egyértelműen EU-forrásokból táplálkozó fellendülés: az Európai Bizottság saját, 2026-os szlovéniai országjelentése kifejezetten a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaihoz és a lakásépítés fellendüléséhez köti a szlovén építőipar erős teljesítményét, míg Románia esetében a 2021–2027-es kohéziós keretből (mintegy 31,5 milliárd euró) és az RRF-ből érkező, uniós szinten is kiemelkedő nagyságú forrás áll a beruházások mögött – bár Románia hivatalos forrás-lehívási üteme historikusan lassú volt, ami arra utal, hogy a termelési adatokban mért erős teljesítmény mögött már folyamatban lévő, korábban elindított projektek is állhatnak.

Horvátország tartósan magas szintjét az OECD 2026-os horvátországi országjelentése konkrétan is alátámasztja: eszerint a horvát beruházásokat egyszerre hajtja az RRF felgyorsult felhasználása és a még mindig zajló, földrengés utáni újjáépítés — a jelentés szerint 2025 végéig Horvátország a neki járó RRF-támogatás 82 százalékát már megkapta, és az RRF plusz a kohéziós források együttesen a 2023-as GDP mintegy 24 százalékát teszik ki (szemben az uniós átlag 5 százalékával), ami rendkívül magas, beruházás-vezérelt növekedést eredményez.

Az uniós szintű szektorbontás is alátámasztja a hazai mintázatot:

májusban EU-szerte a lakásépítés esett vissza (-5,2% y/y), miközben a közmű- és infrastruktúra-építés (+2,3%) és a speciális szaképítés (+3,3%) nőtt — vagyis a lakásépítési szegmens gyengélkedése nem csak magyar, hanem összeurópai jelenség, még ha Magyarországon élesebb formában is jelentkezik.

A régiós összevetés ugyanakkor egy eddig nem tárgyalt, fontos réteget is megmutat: a magyar építőipar legvolatilisebb alágazata, az egyéb építmények (út-, vasút- és közműépítés) nemcsak az EU-átlaghoz, hanem

a teljes közép- és kelet-európai régióhoz képest is kiugróan kiszámíthatatlan.

Míg Csehország, Ausztria, Lengyelország és Szlovákia egyéb-építmény szintindexei viszonylag szűk, 95–160 pontos sávban mozognak — Szlovénia esetében kifejezetten stabil, emelkedő trenddel —, addig a magyar index ugyanebben az időszakban 47 és 109 pont között ingadozott.

Magyarország tehát ebben az alágazatban nemcsak alacsonyabb szinten áll, mint a régió szinte minden más országa, hanem érdemben kiszámíthatatlanabb is náluk.

Ez azt is jelenti, hogy a cikk elején tárgyalt „fűrészfog”-jelenség nem egyszerűen statisztikai zaj: a magyar építőipar egyik kulcsfontosságú, állami megrendelésektől erősen függő alágazatában a kiszámíthatóság hiánya önmagában is versenyhátrányt jelenthet a beruházási döntéseket hosszabb távra tervező vállalatok és a régiós tőkeallokáció szempontjából.

Címlapkép forrása: Rick Rowell/Disney General Entertainment Content via Getty Images