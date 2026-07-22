Kína kezében van a világ sorsa az év hátralévő részében

Kína idén júniusban évtizedes mélypontra csökkentette nyersolaj-importját, ezzel jelentősen tompítva az iráni háború okozta áremelkedést. A világ legnagyobb olajimportőre eddig becslések szerint 1,2-1,4 milliárd hordós tartalékaiból pótolta a hiányzó mennyiséget. A készletek csökkenése és a magas finómítói marzsok miatt azonban egyre inkább az a kérdés, mikor és milyen ütemben tér vissza az ázsiai országban a vásárlási kedv – ez pedig alapvetően befolyásolhatja az olajpiac irányát az év második felében.

Korábban a Portfolio is megírta, hogy Kína visszafogott kereslete (volt) az egyik legfontosabb tényező abban, hogy a kezdeti sokk után miért nem láttunk olajárrobbanást az iráni háború kitörése után. Azonban a mézes hetek lassan véget érhetnek.

Kína tompította az első féléves válságot. Az elmúlt négy hónapban Kína drasztikusan visszafogta nyersolaj-importját, reagálva a háború kirobbanása utáni, 100 dollár fölé szökő árakra. A gyenge kínai import mintegy napi 4-5 millió hordónyi keresletet vett ki a piacról. A híroldal rámutat, hogy Kína jellemzően akkor csökkenti importját, amikor az ár 80 dollár fölé emelkedik, és akkor vásárol nagy tételben, amikor a hordónkénti ár 60-70 dollár körül mozog.

Peking kifejezetten árérzékeny, és folyamatosan alkalmi vételre vadászik

- emelik ki az oilprice.com cikkében.

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Ezt a stratégiát alkalmazta tavaly is, amikor a 60-70 dolláros olajár mellett több mint 1 milliárd hordónyi készletet halmozott fel. Egyes elemzők szerint az iráni háború februári kitörésekor Kína stratégiai és kereskedelmi tartalékai elérhették az 1,4 milliárd hordót is.

Ez a hatalmas készlet tette lehetővé, hogy Kína márciusban és áprilisban, az áremelkedés csúcsán jelentősen visszafogja vásárlásait.

Ennek köszönhetően Kína a globális olajpiacot rugalmasan befolyásolni képes szereplővé vált a februárban kirobbant iráni háború okozta ellátási krízisben. Ugyanis az alacsony importvolumenek az elmúlt hónapokban megakadályozták az olajár drasztikus megugrását, mivel Peking vásárlásai leálltak, amint az árak megugrottak. Júniusban Kína teljes nyersolaj-importja évtizedes mélypontra süllyedt. A kínai vámhivatal keddi adatai szerint az import éves szinten 41,3 százalékkal esett vissza, mindössze 29,27 millió tonnára, azaz napi 7,12 millió hordóra.

Visszatérhet a kereslet a második félévben?

Amikor azt amerikai-iráni megállapodás 70 dollár közelébe taszította az olajárat, Kína importja láthatóan egyből megugrott. A kereslet egy jelentős részét a Hormuzi-szoroból kiszabaduló iráni - és egyéb - olajmennyiségek szolgálták ki.

Ugyanakkor, mivel az olajár időközben visszakúszott a 90 dollár közelébe, a kínai finomítók valószínűleg visszafogják a szeptember utáni leszállításra vonatkozó beszerzéseket.

A készletleépítés ellenére Kína egyelőre nincs sietségben a vásárlások növelésével, hiszen továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik

– írta elemzésében a Goldman Sachs, hozzátéve: "a fordulópont azonban hamarosan elérkezhet".

Jól lehet most keresni

Kína időközben enyhítette az üzemanyag-exportra vonatkozó korlátozásait, és az elmúlt hetekben növelte a finomított kőolajtermékek kivitelét, kihasználva az üzemanyagpiacon elérhető magas finomítói marzsokat. A gyenge belföldi kereslet mellett Peking dönthet úgy, hogy inkább az exportot és a finomítói kapacitás kihasználtságát növeli, ami több nyersolaj beszerzését teszi szükségessé.

A Vortexa kínai olajpiaci elemzője, Emma Li szerint

a magas profitok miatt növekvő üzemanyag-export rövid távon a kínai nyersolaj-kereslet egyik hajtóereje lehet.

Az exportkorlátozások feloldása ellenére a kivitel nem fog azonnal helyreállni - emelte ki Li, aki szerint ennek egyrészt technikai oka van. Ugyanis időbe telik, amíg a finomítók lekötik a rakományokat és megszervezik a szállítást, másrészt Peking egy fontos feltételt is szabott, miszerint a finomítóknak a februári szint felett kell tartaniuk termékkészleteiket, ami megakadályozza, hogy pusztán a készletek leépítésével bővítsék az exportot.

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