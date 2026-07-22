Lemondott a hegyvidéki alpolgármester, miután végleg megromlott a munkakapcsolatuk Kovács Gergellyel

A momentumos politikus elmondása szerint munkakapcsolatuk végleg megromlott, miután a polgármester már másodszor terjesztette a képviselő-testület elé a leváltását. Bár a legutóbbi indítványt még a kutyapártos képviselők sem támogatták egységesen, így az napirendre sem került, Vadász úgy látja, hogy Kovács Gergely a szakmai viták rendezése helyett akár a Fidesszel és a DK-val is hajlandó lett volna nagykoalíciót szervezni az eltávolítása érdekében. Kijelentette, hogy ebben a politikai játszmában nem hajlandó statisztaszerepet vállalni.

A volt alpolgármester arról számolt be, hogy hónapok óta mérgező légkörben dolgoztak. Állítása szerint miközben ő a szakmailag megalapozott döntésekhez ragaszkodott – például a tervezett óvodabezárások vagy az ingatlangazdálkodás ügyében –, a polgármestertől válaszként zsarolást és személyeskedést kapott. Vadász úgy fogalmazott, hogy testközelből tapasztalta meg, amint a kerületi korrupció egykori feltárója az átláthatóság ellenlábasává válik, érdemi kérdésekben egyre kevesebb lakossági fórumot tart, és a szakmai szempontokat felülírva, tekintélyelvű módon hozza meg döntéseit.

A hegyvidéki polgármester és a helyi Momentum közötti nyilvános csatározás már hosszú hónapok óta tart.

Míg Kovács szerint Vadászék érdemi indok nélkül blokkolják a javaslatait, az alpolgármester és csapata úgy véli, hogy a polgármester feltétel nélküli támogatást vár el tőlük a terveihez.

Címlapkép forrása: Kovács Gergely Facebook-oldala