Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész

Lemondott tisztségéről dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, aki döntését azzal indokolta, hogy meg kívánja óvni az ügyészség függetlenségét és tekintélyét a személyét érő politikai támadásoktól. Megbízatása a tervek szerint 2026. augusztus 25-én szűnik meg.

A nyilatkozat szerint a tisztségét alig több mint egy éve betöltő legfőbb ügyész a lemondását az ideiglenes köztársasági elnök útján nyújtotta be az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöknek. Közleményében hangsúlyozta, hogy pályafutása során sem ő, sem családtagjai nem kötődtek politikai pártokhoz, feladatait pedig mindvégig kizárólag szakmai szempontok alapján látta el.

Nagy Gábor Bálint kifejtette, hogy

az utóbbi időszakban a szakmai viták kereteit túllépő támadások érték őt és az általa vezetett szervezetet.

Állítása szerint a politikai szereplők megnyilvánulásai mellett egyre gyakrabban fordul elő, hogy a büntetőügyekben eljáró védők is politikai jellegű kritikával illetik az igazságszolgáltatást. Úgy véli, ezek a kijelentések veszélyeztetik a szervezet függetlenségét és a több mint négyezer ügyészségi alkalmazott munkájába vetett közbizalmat.

A távozó legfőbb ügyész aggasztónak nevezte, ha a közéleti szereplők azért követelik egy hivatalban lévő legfőbb ügyész felmentését, mert a folyamatban lévő büntetőeljárások nem az elvárásaik szerint alakulnak. Szerinte ez a gyakorlat oda vezethet, hogy a mindenkori legfőbb ügyésznek tartania kell majd az elmozdítástól, amennyiben tevékenysége nem felel meg a politikai érdekeknek.

Nyilatkozatát azzal zárta, hogy lemondásának egyetlen oka az ügyészség érdekeinek védelme. Nem kíván tovább részese lenni a személye körüli konfliktusoknak, és el akarja kerülni, hogy ezek a viták tovább rombolják az intézménybe vetett bizalmat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila