  • Megjelenítés
Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész
Gazdaság

Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Lemondott tisztségéről dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, aki döntését azzal indokolta, hogy meg kívánja óvni az ügyészség függetlenségét és tekintélyét a személyét érő politikai támadásoktól. Megbízatása a tervek szerint 2026. augusztus 25-én szűnik meg.

A nyilatkozat szerint a tisztségét alig több mint egy éve betöltő legfőbb ügyész a lemondását az ideiglenes köztársasági elnök útján nyújtotta be az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöknek. Közleményében hangsúlyozta, hogy pályafutása során sem ő, sem családtagjai nem kötődtek politikai pártokhoz, feladatait pedig mindvégig kizárólag szakmai szempontok alapján látta el.

Nagy Gábor Bálint kifejtette, hogy

az utóbbi időszakban a szakmai viták kereteit túllépő támadások érték őt és az általa vezetett szervezetet.

Állítása szerint a politikai szereplők megnyilvánulásai mellett egyre gyakrabban fordul elő, hogy a büntetőügyekben eljáró védők is politikai jellegű kritikával illetik az igazságszolgáltatást. Úgy véli, ezek a kijelentések veszélyeztetik a szervezet függetlenségét és a több mint négyezer ügyészségi alkalmazott munkájába vetett közbizalmat.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet

Aggódnak a kínai vállalatvezetők: váratlan ellenőrzések kezdődtek a magyarországi autó- és akkumulátorgyárakban

Szivárognak a részletek: hamarosan eldőlhet, kik építhetnek szélerőművet Magyarországon

A távozó legfőbb ügyész aggasztónak nevezte, ha a közéleti szereplők azért követelik egy hivatalban lévő legfőbb ügyész felmentését, mert a folyamatban lévő büntetőeljárások nem az elvárásaik szerint alakulnak. Szerinte ez a gyakorlat oda vezethet, hogy a mindenkori legfőbb ügyésznek tartania kell majd az elmozdítástól, amennyiben tevékenysége nem felel meg a politikai érdekeknek.

Nyilatkozatát azzal zárta, hogy lemondásának egyetlen oka az ügyészség érdekeinek védelme. Nem kíván tovább részese lenni a személye körüli konfliktusoknak, és el akarja kerülni, hogy ezek a viták tovább rombolják az intézménybe vetett bizalmat.

Kapcsolódó cikkünk

Sulyok Tamás: "Elmozdításommal megszűnt az 1990-ben létrejött jogállam"

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Olajra lépett a forint
Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés
Tisza-kormány: folytatódik az új államfő keresése, a Fidesz közben megválasztotta frakcióvezetőjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility