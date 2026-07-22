Megjött az első riasztás: ezeken a benzinkutakon fogyhat el az üzemanyag

Fizikai gázolajhiányról számolt be egy magyar kúthálózat
Akadozik a gázolajellátás az ENVI egyes magyarországi töltőállomásain – derül ki a hálózat vásárlóknak szóló tájékoztatásából. A társaság közlése szerint a kialakult hazai és nemzetközi üzemanyagpiaci helyzet miatt
Az ENVI hangsúlyozta, hogy munkatársai igyekeznek fenntartani a folyamatos ellátást,
a vállalat azonban jelenleg fizikai áruhiánnyal küzd.
A bejelentés azért figyelemre méltó, mert ebben az esetben már nem pusztán az üzemanyagárak emelkedéséről vagy szállítási késedelemről van szó, hanem arról, hogy bizonyos töltőállomásokra nem jut elegendő gázolaj.
Fontos ugyanakkor, hogy egyetlen hálózat problémája önmagában még nem jelent országos ellátási zavart. A közlés azonban arra utal, hogy a nemzetközi dízelpiac feszültsége már a magyar kiskereskedelemben is kézzelfogható következményekkel járhat.
Mekkora szereplő az ENVI?
Az ENVI nem tartozik a magyar üzemanyagpiac legnagyobb, több száz töltőállomást működtető hálózatai közé, ugyanakkor országos jelenléttel rendelkező, érdemi független szereplő. Saját honlapján jelenleg 21 töltőállomást sorol fel, többek között Budapesten, Budaörsön, Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Szombathelyen. A hálózat jelentős része METRO-áruházak mellett, illetve nagyobb kereskedelmi központok közelében működik.
Saját közlése szerint a társaság az üzemanyag-nagykereskedelemben évente több százezer tonnás forgalmat bonyolít, és a régió egyik meghatározó disztribútorává vált.
Mindez azt jelenti, hogy bár az ENVI problémája nem tekinthető a teljes magyar üzemanyagpiac állapotáról készült reprezentatív pillanatfelvételnek, a társaság annál jóval nagyobb szereplő, mint egy egyetlen kutat működtető helyi vállalkozás.
A fizikai áruhiányról szóló közlése ezért figyelmeztető jelzés lehet a hazai dízelellátás szempontjából.
Rendkívül szűk lett a nemzetközi dízelpiac
Az ENVI bejelentése egy olyan időszakban érkezett, amikor a globális dízelpiac eleve rendkívül feszes. Oroszország július 8-án a belföldi ellátás stabilizálása érdekében
megtiltotta a dízel exportját, miután az ukrán dróntámadások több finomító működését visszavetették,
Oroszország egyes régióiban pedig üzemanyaghiány és hosszú sorok alakultak ki a kutakon. A tilalom a jelenlegi tervek szerint július 31-ig marad hatályban.
A döntés azért különösen fontos, mert Oroszország az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb dízelexportőre. Az orosz dízel- és gázolajkivitel már a teljes tilalom előtt is meredeken visszaesett: július első tíz napjában napi 234 ezer hordóra csökkent a 2025-ös, napi 817 ezer hordós átlagról.
A kieső orosz mennyiség akkor is hatással van Európára, ha az uniós országok a szankciók miatt már nem vásárolnak közvetlenül orosz finomított termékeket. A korábbi orosz vevőknek – például Brazíliának és Törökországnak – más piacokról kell pótolniuk a kieső szállítmányokat, így ugyanazokért az amerikai és közel-keleti rakományokért versenyeznek, amelyekre Európának is szüksége van.
Az orosz exporttilalom után az európai dízel finomítói prémiuma nagyot emelkedett.
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