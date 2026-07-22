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Megszólaltak az elemzők az MNB lépése után: ősszel is folytatódhat a kamatcsökkentési ciklus
Gazdaság

Megszólaltak az elemzők az MNB lépése után: ősszel is folytatódhat a kamatcsökkentési ciklus

Portfolio
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A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot a júliusi ülésén. A jegybanki kommunikáció hangvétele az előző üléshez hasonlóan továbbra is galamb hangvételű maradt, az elemzői várakozások szerint pedig a kamatvágási ciklus a nyár folyamán folytatódhat, így az év végére 5,0 százalékig csökkenhet az irányadó ráta - áll az OTP Bank közgazdászainak elemzésében.
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A jegybanki üzenetek alapján a hazai kockázati megítélés kedvező maradt, a vártnál alacsonyabb infláció pedig továbbra is biztosítja a monetáris politika mozgásterét - áll az OTP Bank közgazdászainak friss elemzésében. A Monetáris Tanács a pozitív reálkamat fenntartása mellett folytathatja a kamatcsökkentést a nyár folyamán, a kamatpálya további alakulásáról pedig a szeptemberi Inflációs jelentés alapján határoz majd.

A kamatdöntés egyhangú volt, egyéb opció fel sem merült az ülésen

- mondta el még Varga Mihály jegybankelnök a döntést követő sajtótájékoztatón.

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Az MNB értékelése szerint a hazai kockázati megítélést a jövőben a költségvetési pálya alakulása, az euróbevezetés folyamata, valamint a közel-keleti konfliktus határozza meg. A háztartások inflációs várakozásai az év eleje óta mérséklődtek, a jegybank pedig a pozitív reálkamat fenntartásával kívánja lehorgonyozni ezeket a várakozásokat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a stabil és kiszámítható forintárfolyam minden piaci szereplő közös érdeke.

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A piac lényegében már előre beárazta a bejelentést, így sem a forint árfolyamában, sem a kamatvárakozásokban nem történt jelentős elmozdulás

- jelentik ki az OTP elemzői. A sajtótájékoztató alatt a határidős kamatláb-megállapodások (FRA) görbéje mintegy 5 bázisponttal lejjebb tolódott, miközben az euró-forint jegyzés 363 fölé emelkedett, ami részben a közel-keleti feszültségek fokozódásának tudható be.

Az FRA-piac a 2026 végi alapkamatot immár 5,2 százalék körül árazza, ami megerősíti a döntés és a tájékoztató lazításpárti (dovish) hangvételét.

A kamatcsökkentés széles körben várt lépés volt, hiszen az MNB júniusban indította újra a lazítási ciklust, és egyértelműen jelezte, hogy júliusban és augusztusban is folytatni kívánja azt. Azóta a piaci 1,8 százalékos várakozásnál és a jegybank 2 százalékos rövid távú előrejelzésénél is kedvezőbb inflációs adat látott napvilágot, ami tovább növelte az újabb vágások valószínűségét. Ezzel párhuzamosan azonban a Hormuzi-szoros térségében fokozódtak a feszültségek, ami az energiaárak emelkedéséhez és a forint gyengüléséhez vezetett.

Az OTP elemzői változatlanul arra számítanak, hogy a kamatcsökkentési ciklus augusztusban folytatódik, és az alapkamat az év végére 5,0 százalékra, míg 2027 végére 4,25 százalékra mérséklődhet. A jövő évi kilátásokat ugyanakkor a közgazdászok bizonytalanabbnak látják, mivel azok érdemben függenek a kormány középtávú költségvetési pályájától és az euróbevezetési stratégia részleteitől. Az elemzés szerint

az MNB rövid távon nem állítja le a ciklust a forint gyengülése miatt, mert a piac ezt könnyen a "gyenge oldali" fájdalomküszöb eléréseként értékelné.

A hosszabb távú kilátásokat a jegybank szerint az euróövezeti konvergencia hitelessége határozza majd meg, amelyet az ősszel bemutatásra kerülő középtávú költségvetési és makrogazdasági pálya, valamint az inflációs cél esetleges csökkentése is erősíthet. Az energiaárak újbóli emelkedése és az Európai Központi Bank esetleges szigorító lépései ugyanakkor lassíthatják a hazai kamatcsökkentési ciklust és a kamatkonvergencia ütemét.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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