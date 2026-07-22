Megszólaltak az elemzők az MNB lépése után: ősszel is folytatódhat a kamatcsökkentési ciklus

A jegybanki üzenetek alapján a hazai kockázati megítélés kedvező maradt, a vártnál alacsonyabb infláció pedig továbbra is biztosítja a monetáris politika mozgásterét - áll az OTP Bank közgazdászainak friss elemzésében. A Monetáris Tanács a pozitív reálkamat fenntartása mellett folytathatja a kamatcsökkentést a nyár folyamán, a kamatpálya további alakulásáról pedig a szeptemberi Inflációs jelentés alapján határoz majd.
A kamatdöntés egyhangú volt, egyéb opció fel sem merült az ülésen
- mondta el még Varga Mihály jegybankelnök a döntést követő sajtótájékoztatón.
Az MNB értékelése szerint a hazai kockázati megítélést a jövőben a költségvetési pálya alakulása, az euróbevezetés folyamata, valamint a közel-keleti konfliktus határozza meg. A háztartások inflációs várakozásai az év eleje óta mérséklődtek, a jegybank pedig a pozitív reálkamat fenntartásával kívánja lehorgonyozni ezeket a várakozásokat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a stabil és kiszámítható forintárfolyam minden piaci szereplő közös érdeke.
A piac lényegében már előre beárazta a bejelentést, így sem a forint árfolyamában, sem a kamatvárakozásokban nem történt jelentős elmozdulás
- jelentik ki az OTP elemzői. A sajtótájékoztató alatt a határidős kamatláb-megállapodások (FRA) görbéje mintegy 5 bázisponttal lejjebb tolódott, miközben az euró-forint jegyzés 363 fölé emelkedett, ami részben a közel-keleti feszültségek fokozódásának tudható be.
Az FRA-piac a 2026 végi alapkamatot immár 5,2 százalék körül árazza, ami megerősíti a döntés és a tájékoztató lazításpárti (dovish) hangvételét.
A kamatcsökkentés széles körben várt lépés volt, hiszen az MNB júniusban indította újra a lazítási ciklust, és egyértelműen jelezte, hogy júliusban és augusztusban is folytatni kívánja azt. Azóta a piaci 1,8 százalékos várakozásnál és a jegybank 2 százalékos rövid távú előrejelzésénél is kedvezőbb inflációs adat látott napvilágot, ami tovább növelte az újabb vágások valószínűségét. Ezzel párhuzamosan azonban a Hormuzi-szoros térségében fokozódtak a feszültségek, ami az energiaárak emelkedéséhez és a forint gyengüléséhez vezetett.
Az OTP elemzői változatlanul arra számítanak, hogy a kamatcsökkentési ciklus augusztusban folytatódik, és az alapkamat az év végére 5,0 százalékra, míg 2027 végére 4,25 százalékra mérséklődhet. A jövő évi kilátásokat ugyanakkor a közgazdászok bizonytalanabbnak látják, mivel azok érdemben függenek a kormány középtávú költségvetési pályájától és az euróbevezetési stratégia részleteitől. Az elemzés szerint
az MNB rövid távon nem állítja le a ciklust a forint gyengülése miatt, mert a piac ezt könnyen a "gyenge oldali" fájdalomküszöb eléréseként értékelné.
A hosszabb távú kilátásokat a jegybank szerint az euróövezeti konvergencia hitelessége határozza majd meg, amelyet az ősszel bemutatásra kerülő középtávú költségvetési és makrogazdasági pálya, valamint az inflációs cél esetleges csökkentése is erősíthet. Az energiaárak újbóli emelkedése és az Európai Központi Bank esetleges szigorító lépései ugyanakkor lassíthatják a hazai kamatcsökkentési ciklust és a kamatkonvergencia ütemét.
Címlapkép forrása: Portfolio
Bejelentette Trump: ez a jövő vár Iránra – Mostantól Amerika kegyetlen bosszút áll
Friss katonai akciót jelentett be az elnök.
Ukrajnába utazott Trump botrányhős szövetségese: ukránpárti fordulat jön a MAGA-mozgalomban?
Korábban még nácikhoz hasonlította az ukránokat.
Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése
Csütörtökön kiderül, hogy jöhet-e további kamatemelés az eurózónában.
Csehország két új helyszínt jelentett be a kis atomreaktorok telepítésére
És még nyolc másik érkezhet.
Aggódnak a kínai vállalatvezetők: váratlan ellenőrzések kezdődtek a magyarországi autó- és akkumulátorgyárakban
Ezúttal a BYD épülő szegedi gyáránál jártak a hatóságok.
Lecsaptak "Magyar madarai": szétbombázták az orosz árnyékflottát, videón az offenzíva
Vadásszák az orosz hajókat az ukrán drónrajok.
Fontos bejelentést tett a japán jegybank, kiderült, hogy akarja erősíteni a 40 éves mélypontra eső devizát
Eközben a pénzügyminisztérium újabb piaci intervencióra készül.
Különös képlettel számolták ki: napokon belül meghátrálhat Donald Trump
Érik az újabb TACO?
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
Szeptember 30-án lejárhat a kamatstop: ezt tedd meg most, hogy ne érjen hidegzuhanyként az új törlesztő
Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg. Az érintettek többsége csak akkor szembesülhet igaz
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.