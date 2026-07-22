  • Megjelenítés
Megvan a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új vezetője
Gazdaság

Megvan a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új vezetője

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nyílt pályázat eredményeként Szeverényi Dávidot választották a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) új elnökévé. A korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is vezetői feladatokat ellátó közgazdász feladata a közpénzek védelme és a visszaélések tényleges feltárása lesz, amellyel határozottan szakítanak a hivatal eddigi, érdemi következmények nélküli gyakorlatával - közölte a Telex.

A Miniszterelnökség most először döntött úgy, hogy nyílt eljárás keretében választja ki a kormány ellenőrzési szervének vezetőjét. A posztra mindössze két hét alatt 78 pályázat érkezett. A jelentkezőket egy öttagú bírálóbizottság értékelte, amelynek tagja volt

  • Kármán András pénzügyminiszter,
  • Görög Márta igazságügyi miniszter,
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,
  • Pósfai Gábor belügyminiszter, valamint
  • Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A testület a szakmai alkalmasság alapján tett javaslatot a győztes személyére, akit a jogszabályok értelmében a miniszterelnök nevez ki.

A pozíciót elnyerő Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr. Korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetőjeként az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) való együttműködést irányította, emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadó oktatója. A kormányzati tájékoztatás szerint szakmai felkészültsége és feddhetetlensége garanciát jelent arra, hogy a KEHI működése átláthatóbb és szilárdabb alapokra helyeződjön.

A kinevezést bejelentő közlemény éles kritikával illette a Kehi eddigi munkáját.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet

Varga Mihály: "Az MNB visszatért fő feladatához, a korábbi vezetés hagyatékát pedig felszámoltuk"

Megszólaltak az elemzők az MNB lépése után: ősszel is folytatódhat a kamatcsökkentési ciklus

Kiemelték, hogy a szervezet az elmúlt egy évben csupán egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben – amelyben több milliárd forintos visszaélés gyanúja merült fel –, de azt sem zárta le. A hivatal korábbi gyakorlatára jellemző volt, hogy a feltárt szabálytalanságokat a fiókba süllyesztették, nem nevezték meg a felelősöket, és az elveszített összegek behajtása is elmaradt. A kormány hangsúlyozta, hogy ennek a korszaknak most vége.

A KEHI-t korábban Gaál Szabolcs Barna vezette, akinek felmentését június elején Ruff Bálint miniszter kezdeményezte. Az új elnök kinevezéséig a hivatal irányítását egy megbízott vezető látta el.

Kapcsolódó cikkünk

Ahogy kirúgta Magyar Péter, egyből nyilvános pályázaton keresik a KEHI-elnök utódját

Felmentik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjét

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Nagy Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olajra lépett a forint
Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés
Tisza-kormány: folytatódik az új államfő keresése, a Fidesz közben megválasztotta frakcióvezetőjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility