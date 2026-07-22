Megvan a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új vezetője

A Miniszterelnökség most először döntött úgy, hogy nyílt eljárás keretében választja ki a kormány ellenőrzési szervének vezetőjét. A posztra mindössze két hét alatt 78 pályázat érkezett. A jelentkezőket egy öttagú bírálóbizottság értékelte, amelynek tagja volt

Kármán András pénzügyminiszter,

Görög Márta igazságügyi miniszter,

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,

Pósfai Gábor belügyminiszter, valamint

Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A testület a szakmai alkalmasság alapján tett javaslatot a győztes személyére, akit a jogszabályok értelmében a miniszterelnök nevez ki.

A pozíciót elnyerő Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr. Korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetőjeként az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) való együttműködést irányította, emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadó oktatója. A kormányzati tájékoztatás szerint szakmai felkészültsége és feddhetetlensége garanciát jelent arra, hogy a KEHI működése átláthatóbb és szilárdabb alapokra helyeződjön.

A kinevezést bejelentő közlemény éles kritikával illette a Kehi eddigi munkáját.

Kiemelték, hogy a szervezet az elmúlt egy évben csupán egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben – amelyben több milliárd forintos visszaélés gyanúja merült fel –, de azt sem zárta le. A hivatal korábbi gyakorlatára jellemző volt, hogy a feltárt szabálytalanságokat a fiókba süllyesztették, nem nevezték meg a felelősöket, és az elveszített összegek behajtása is elmaradt. A kormány hangsúlyozta, hogy ennek a korszaknak most vége.

A KEHI-t korábban Gaál Szabolcs Barna vezette, akinek felmentését június elején Ruff Bálint miniszter kezdeményezte. Az új elnök kinevezéséig a hivatal irányítását egy megbízott vezető látta el.

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