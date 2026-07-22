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Nagy bejelentés a kormánytól: meghosszabbítják az M3-as metrót!
Gazdaság

Nagy bejelentés a kormánytól: meghosszabbítják az M3-as metrót!

Portfolio
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Meghosszabbítják uniós forrásból az M3-as metró vonalát – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési miniszter.

A magyar vezetők bejelentése szerint az M3-as metró északi irányba lesz majd meghosszabbítva, erre a főváros uniós forrásokat kap majd.

Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán ismerteti:

most a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben,

de ez is óriási előrelépés, mert így a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel.

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Hozzáteszi: az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának, az M3-as metrónak a Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek is készen állnak.

A kormány vasúfejlesztési terveiről itt írtunk:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba

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