Nyomozás indult a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy júliusi kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy egy negyvenoldalas feljelentésben tárták a hatóságok elé a rendszerek történetét és a visszás körülményeket. A minisztérium vizsgálata szerint a szoftverpiac szóban forgó területein teljesen megszűnt a verseny, ami kiszolgáltatottá tette a kormányt és az intézményeket, és az árak indokolatlanul megugrottak. A kialakult gyakorlat szerint a programok használatát titkos, a Magyar Közlönyben meg sem jelenő döntésekkel tették kötelezővé, miközben a szerzői jogok és a forráskód egyetlen magánvállalkozás kezében összpontosultak.

Az előző kormány a választásokat megelőző utolsó hetekben és hónapokban közel húszmilliárd forint értékben kötött újabb szerződéseket ezen a területen. Magyar Péter szerint az érintett cégek Fauszt Zoltánhoz, Palkovics László barátjához kötődnek.

Az oktatásban és a közigazgatásban egyeduralkodóvá vált szoftverek terjeszkedése mindegyik esetben komoly pénzügyi előnyökkel járt a fejlesztők számára.

A közoktatási intézményekben használt Kréta homályos jogszabályi háttérrel, kiugróan magas összegekért szerezte meg a monopolhelyzetet. Az egyetemi szférát lefedő Neptun üzemeltetője röviddel az áprilisi választások előtt drasztikusan megemelte a felsőoktatási intézmények által fizetendő díjakat. Az állami szerveknél titkos határozattal kötelezővé tett iratkezelő rendszert, a Poszeidont fejlesztő céggel pedig mindössze fél évvel a választások előtt írtak alá újabb megállapodásokat.

Címlapkép forrása: Tanács Zoltán Facebook-oldala.