Őrizetbe vették a Fidesz-frakció egy munkatársát NKA-ügyben

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki és vette őrizetbe az újabb gyanúsítottat, akinek a letartóztatásáról csütörtökön dönt a Kecskeméti Járásbíróság.

A Fidesz-frakció közleményében azt írta:

Tegnap hajnalban egy újabb volt kormánytisztviselőt, a Fidesz-frakció munkatársát vittek el otthonából.

Az eljárás részeként a hatóságok kedden megjelentek a Fidesz szervereit kiszolgáló központban. Orbán Viktor pártelnök, volt miniszterelnök egy szerdai sajtótájékoztatón politikai utasításra végrehajtott koncepciós eljárásnak minősítette az akciót, azt állítva, hogy az ügyészség a párt teljes tagnyilvántartását elvitte.

Az ügyészség szóvivője erre reagálva elmondta, hogy az érintett adatszolgáltató együttműködésének hiánya, valamint az elektronikus adatok nagy mennyisége miatt nem volt lehetőség a helyszíni adatmentésre, ezért döntöttek a szerverek fizikai lefoglalása mellett.

Az eszközökhöz való hozzáférés biztosítása, az adatok mentése és kiértékelése jelenleg is tart.

A házkutatás hírére Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán reagált: jelezte, hogy várják az ügyészség részletes tájékoztatását.

A kiterjedt büntetőügy alapja az a gyanú, miszerint a Nemzeti Kulturális Alap döntéshozó testülete 2024 decemberétől a jogszabályokat és belső előírásokat súlyosan megsértve több mint ezer esetben, összesen mintegy 17 milliárd forintot meghaladó támogatás odaítéléséről döntött.

Az ügy miatt június végén a bíróság már elrendelte Bús Balázs, az NKA volt alelnöke, Ughy Attila, a Lechner Tudásközpont egykori tanácsadója, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának két további tagja, valamint a pályázatokat lebonyolító Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatója és kabinetvezetője letartóztatását is. Bár az érintettek fellebbeztek a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt elrendelt kényszerintézkedés ellen, a Kecskeméti Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú döntést, így valamennyien letartóztatásban maradtak.

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