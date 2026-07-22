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Reagált Kapitány István arra, hogy elveszi egyik jogkörét a kormány
Gazdaság

Reagált Kapitány István arra, hogy elveszi egyik jogkörét a kormány

Portfolio
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Megszünteti a kormány a gazdasági miniszter egyszemélyes döntési jogkörét az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek magyarországi telepítésével kapcsolatban - írja Kapitány István tárcavezető a Facebookon. A jövőben a homályos, egyéni határozatok helyett egy széles körű szakmai testület bírálja el ezeket a beruházásokat, szigorúbb környezetvédelmi és hatósági szabályozás mellett.

A korábbi szabályozás értelmében a gazdasági miniszter egyedül határozhatott arról, hova épüljenek akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek az országban - írja Kapitány István Facebook-bejegyzésében. Bár a kormányváltásig egyetlen ilyen eljárás sem zárult le, az előző kabinet által kialakított rendszer lehetővé tette a kevéssé átlátható szempontok alapján, a helyi lakosok megkérdezése nélkül meghozott egyszemélyi döntéseket. A jelenlegi gazdasági miniszter szerint

e jogkör elvonása kifejezetten pozitív lépés, hiszen az eddigi alapelv önmagában is helytelen volt.

A tárcavezető úgy véli, az emberek egészségének és a környezetnek a védelme megköveteli, hogy a beruházásokról ne egyetlen íróasztal mögött döntsenek.

Ehelyett olyan szakmai testületre van szükség, amelyben környezetvédők, mérnökök, egyetemi szakemberek és a hatóságok képviselői azonos és átlátható mérce alapján vizsgálnak meg minden egyes ügyet. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jó vezető nem a hatalom koncentrálásában, hanem a döntések megfelelő kezekbe adásában hisz.

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A jogkör megszüntetéséről szóló javaslatot a minisztérium határidőre előkészítette, a Parlament pedig már tárgyalja azt. Kapitány István beszámolója szerint ezzel párhuzamosan júniusban felállt egy tárcaközi munkacsoport is, amely ágazati, környezetvédelmi és egyetemi szakértők bevonásával dolgozik az akkumulátoripar teljes hazai szabályozásának átalakításán. A csoport célja egy olyan új keretrendszer megalkotása, amely szigorúbb hatósági ellenőrzéseket és valódi szankciókat vezet be, mindenekelőtt a környezet, a munkavállalók és a helyi közösségek érdekeit szem előtt tartva.

Az intézkedés hátterében vélhetően az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos szennyezési ügyek állnak,

az elmúlt hónapokban ugyanis a Samsung gödi üzemében és a CATL debreceni üzemében is olyan határérték-túllépéseket tapasztaltak, amelyek veszélyeztetik a dolgozók és a környező lakosság egészségét.

A szennyezések hátteréről és a Tisza-kormány e téren tervezett intézkedéseiről alábbi cikkeinkben olvashatnak:

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