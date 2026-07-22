Sulyok Tamás: "Elmozdításommal megszűnt az 1990-ben létrejött jogállam"

Sulyok Tamás a leváltásához vezető eseményekről elmondta, hogy az új miniszterelnök kezdetben nem meggyőzni próbálta őt a lemondásról, hanem fenyegetéssel igyekezett nyomást gyakorolni rá. Magyar Péter azt vetette a szemére, hogy államfőként nem szólalt meg bizonyos politikai kérdésekben, Sulyok viszont ezt téves megállapításnak tartja, felidézve a gyermekvédelmi ügyekben vagy a választási kampány hangnemével kapcsolatban korábban kiadott közleményeit. A napokban távozott államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnöknek nincs politikai felelőssége, feladata a pártatlanság megőrzése és a nemzet egységének közjogi keretek között történő kifejezése.

Bár a kormányfő lemondásra szólította fel, Sulyok ezt alkotmányos okokból elutasította.

Kiemelte, hogy az államfő független a végrehajtó hatalomtól, így nem engedhet az onnan érkező nyomásnak, egy esetleges lemondás ugyanis az esküjének megszegését jelentette volna. Mivel nem távozott önszántából, az Országgyűlés egy olyan alaptörvény-módosítással mozdította el, amelyet Sulyok tartalmilag teljes egészében alkotmányellenesnek, valamint a nemzetközi és európai uniós normákkal is ellentétesnek tart.

Az államfő elnöki határozatban tiltakozott a parlamenti döntés ellen, de végül kénytelen volt aláírni azt, mivel az Alaptörvény értelmében ő maga nem kezdeményezhetett előzetes normakontrollt az Alkotmánybíróságnál. A testület ráadásul határozatképtelenné is vált az ügyben. Sulyok állítása szerint a miniszterelnök több alkotmánybírót is az eltávolításával fenyegetett meg, ami olyan bénító hatást gyakorolt rájuk, hogy személyes érintettségre hivatkozva végül visszaléptek az eljárástól.

A Tisza Párt által áprilisban elért 53 százalékos választási győzelmet – amely a parlamentben 71 százalékos többséget eredményezett – a kormánypárt rendszerváltásként értékeli, a volt államfő szerint azonban ez csupán egy politikai termék. Úgy fogalmazott, hogy

ha a Tisza az 1990-ben kiépült rendszert akarta lebontani, akkor jó úton indult el az ő alkotmányellenes eltávolításával, mert ezzel a rendszerváltáskor kialakított jogállamiság szűnt meg.

Sulyok egyúttal visszautasította a Reuters hírügynökség azon értékelését is, miszerint távozásával Orbán Viktor korábbi kormányfő egyik hatalmi bástyája dőlt volna le, ezt ugyanis az alkotmányjogi viszonyok teljes félreértelmezésének nevezte.

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