Szembenézés nélkül nincs menekvés a gazdasági válságból

A magyar gazdaság növekszik idén, az uniós pénzcsapok megnyílnak, a forint erősödése pedig egy olyan gazdasági fenomén, amelyhez végképp nem vagyunk hozzászokva. Az ország költségvetési helyzete katasztrofális, de ez csak egy rövid távú nehézségnek látszik, amin bizonyosan úrrá leszünk. Magyarország rég volt ennyire optimista.
Az optimizmus talán indokolt rövid távon – minden csak perspektíva kérdése. A mi gazdasági perspektívánk az 1990-es rendszerváltás óta a felzárkózás, amiről nekünk, magyaroknak, nagyon kézzelfogható víziónk van. Ha felzárkózásról beszélünk, arra gondolunk, hogy mikor fogunk úgy élni, annyit keresni, mint az osztrák szomszédaink. Mikor lesz Budapest olyan gazdag, mint Bécs? Ebben a perspektívában tisztának látszik a cél és az oda vezető út. A valóság azonban nem ilyen egyszerű, sőt, egyre kevésbé az.
Ausztriának éppúgy megvannak a saját kihívásai, mint a világ legsikeresebb országainak kivétel nélkül, Nagy-Britanniától Németországig, Svájctól Szingapúrig. A legfejlettebb országok előnye velünk szemben az, hogy egy tágabb, globális perspektívából értékelik a saját lehetőségeiket, és keresik a saját útjukat. Azt nézik, hogy merre megy a világ, és hogy mit kell tenniük azért, hogy a jövőben is a világ élvonalában maradjanak.
Ez a globális perspektíva ma a sikeres gazdaságépítés egyetlen perspektívája, hiszen
olyan történelmi átalakulás előtt állunk, amelyre nem volt példa a második világháború, de sokak szerint az ipari forradalom óta.
Egy olyan világban kell megtalálnunk az utunkat előre, amelyben egy évtized múlva semmi nem működik majd úgy, ahogy ma.
Ez a változás ráadásul több síkon zajlik egyszerre. Egész Európa küzd a geopolitikai átalakulással, igyekszik értékelni Ázsia, ezen belül is döntően Kína jövőbeni súlyát az Egyesült Államokkal szemben. Ezzel párhuzamosan az automatizáció és a mesterséges intelligencia forradalma a meglévő gazdasági struktúrákat alapjaiban fenyegeti. Ez utóbbi a legmélyebbre ható változás, amellyel Magyarországnak is szembe kell néznie.
A magyar gazdaság számára a technológiai forradalom ma elsősorban veszélyeket rejt – óriási veszélyeket. A mesterséges intelligencia fejlődése a magyar szolgáltató szektort fenyegeti.
Az Orbán-kormány által stratégiai területként kezelt szolgáltatóközpontok az előrejelzések szerint a technológiaváltás egyik legkorábbi áldozatai lehetnek.
Különösen, hogy a hazai szolgáltatóközpontok többsége kisebb hozzáadott értékű szolgáltatásokra specializálódott, szemben például Lengyelországgal. Így a legközvetlenebbül kitett az emberi erőforrást kiváltó új megoldásoknak.
Német mélyrepülés
A mesterséges intelligencia és a gyártási technológiák fejlődése jelentős új beruházások nélkül az iparban is folyamatosan csökkentheti a foglalkoztatottságot. Ezt az általános trendet tetézi a német gazdaság mélyülő válsága.
A magyar gazdaságot az 1990-es rendszerváltás óta a német befektetések dominálják, hasonlóan a Visegrádi Négyek többi országához. Magyarország a német gazdasági övezet szerves része, így elszenvedője a német ipar drámai piacvesztésének. Kína, amely egy évtizede szinte töretlenül Németország legnagyobb kereskedelmi partnere, meglepő gyorsasággal vált a német termékek leggyorsabban növekvő felvevőpiacából, vagyis a növekedés motorjából, a német ipar fő ellenlábasává. A német vállalatok viharos gyorsasággal szorulnak vissza a kínai piacon, de a technológiai fejlesztésben élenjáró, ár-értékarányban egyelőre verhetetlen kínai rivális márkák Kínán kívül – így Európában – is megállíthatatlanul törnek előre.
A német ipar előtt nem látszik más út, mint a feleslegessé vált kapacitások felszámolása és a technológiai felzárkózás, az automatizáció felgyorsítása.
Németországon belül ugyanakkor az egyenként is sok ezer főt foglalkoztató autógyárak leépítési hulláma óriási politikai kockázat, különösen az erős német szakszervezetek mellett. A növekvő politikai nyomás és az automatizációval csökkenő munkaerőigény miatt egyre kevésbé vonzó lehetőség a gyártást pusztán az olcsóbb munkaerőért külföldre telepíteni. Magyarország számára mindez halmozódó fenyegetést jelent.
A nem mindennapi nehézségekért, amelyekkel szembenézünk, az Orbán-kormányt terheli a felelősség –
azt a gazdasági stratégiát, amely Magyarországot olcsó gyártó és szolgáltató-bázisként pozícionálta, és amelyen már 2010-ben is régen túlhaladt az idő.
Az új kormány felelőssége ugyanakkor, hogy a gazdaság valós helyzetével, lehetőségeivel szembenézzen, válaszokat találjon, és mentse, amit menteni érdemes.
A tudásgazdaság építése jó irány, de mint ilyen, ma még nem több, mint egy buzzword. Az oktatás reformja csak évtizedes távlatokban értelmezhető. Idegennyelv-tudásban Magyarország sereghajtó az Európai Unióban. A magyar gazdaságnak nincsenek tartalékai alig pár regionálissá nőtt nagyvállalattal. A hazai KKV-szektor külföldi beruházások nélkül nem tud bekapcsolódni a világgazdaságba, és még ezzel együtt sem könnyen. Miközben egy olyan globális átalakulás küszöbén állunk, amelynek következményeire még a világ ma legfejlettebb államai sincsenek felkészülve.
A keleti nyitás értékei
A kérdés ma nem az, hogy mi az ideális, hanem hogy mi az, amire – akár átmenetileg – építeni lehet. A keleti nyitás eredményei sok ponton támadhatóak, de legalább vannak. Magyarországra olyan óriásberuházások érkeztek, amelyek esélyt adtak arra, hogy a gazdaság idén növekvő pályára álljon.
Semmilyen gazdasági növekedés nem kárpótol a környezetszennyezésért, aminek a hatóságok eddig szabad utat adtak. Való igaz az is, hogy az alacsony hozzáadott értékű, olcsó munka nem az, amire Magyarországnak igazán szüksége lenne. Az ázsiai – és általában Magyarországra érkezett – új termelő beruházások ugyanakkor nem azért fontosak, mert ez a legjobb út egy ideális gazdaság felépítéséhez. Hanem azért, mert a magyar gazdaság realitásai drámaian behatárolják a gazdaságfejlesztés mozgásterét. Főleg rövid és középtávon.
Függetlenül attól, hogy mit tartunk ideálisnak,
ma Ázsia a meghatározó forrása az új, nagy ipari beruházásoknak. A hozzánk települt legtöbb új gyártó az európai, főként a német ipar beszállítója.
Egy olyan gazdasági integrációs folyamat része, amely éppúgy stratégiai fontosságú a befektető ázsiai, mint a felvevő piacot biztosító európai cégeknek.
Németországban is Magyarországhoz mérhető akkumulátoripar épül – részben ugyanazzal a szereplővel: a CATL Türingiában évek óta gyárt. Tehát aligha kérdés, hogy ezeket az óriásberuházásokat lehet jobban menedzselni, anélkül, hogy a környezet és a lakosság az áldozatukká válna.
Nem véletlen, hogy az Orbán-kormány ilyen megengedő és bőkezű volt az ide települt cégekkel. Naivitás lenne azt hinni, hogy az állami támogatásokért cserébe nem volt elvárás, hogy a befektetők mely cégektől, milyen áron vásárolják meg az ipari területeket vagy kikkel építtetnek, akár a piaci ár többszöröséért.
A beruházók ennek a gyakorlatnak az elszenvedői voltak. Az új kormány ezért szerényebb költségvetésből is fenn tudja tartani az ország vonzerejét, ahhoz képest, amennyi pénzt az Orbán-kormány elköltött, közvetve a saját holdudvarának finanszírozására. A pragmatizmus és a jogkövetés nem riasztják el a befektetőket. Az amúgy szabálykövető beruházások indokolatlan korlátozása, gyárak bővítésének, vagy akár a külföldi munkaerő alkalmazásának nem feltételekhez kötött, hanem kategorikus tiltása, viszont túlmutatni látszik a pragmatikus kereteken.
A megfelelő szabályozás egyszerre tudja védeni a hazai munkavállalókat, és biztosítani a külföldi munkaerő alkalmazását ott, ahol magyar munkaerő valóban nem áll rendelkezésre. A legsikeresebb országokban a legkisebb hozzáadott értékű, kevésbé vonzó munkaköröket jellemzően külföldi vendégmunkások töltik be. Azt, hogy a csökkenő lélekszámú Magyarországon erre hol és milyen munkakörökben van elkerülhetetlenül szükség, a piacnak kell eldöntenie, egy olyan állami szabályozás keretei között, ami előnyben részesíti a magyar munkaerőt, és megvédi az indokolt és piaci bérszintet.
A strukturális gazdasági problémákkal küzdő Európában több uniós tagország is küzd az ázsiai befektetésekért, főként olyan országok, amelyeknek a német gazdasággal való szoros integráció fenntartása létkérdés. Spanyolország, amely ma a legnagyobb erőfeszítéseket teszi, hogy a kínai beruházások fő célpontjává váljon Európában, a Visegrádi Négyek mellett a német autóipar legnagyobb kihelyezett uniós gyártóbázisa. Az ázsiai beruházások jelentősége és tétje Spanyolország számára sem más, mint Magyarország számára: ellensúlyozni a foglalkoztatottság új beruházások nélkül elkerülhetetlen csökkenését, és erősíteni az ország szerepét az európai értékláncban, a technológiai együttműködésben Európa és Ázsia között.
Magyarország gazdaságának jövőjét nem kell és nem is szabad kizárólag a keleti nyitásra építeni, ahogy ezt az Orbán-kormány tette. Egyelőre kevés jele van a Nyugat Orbán által vízionált alkonyának. Az Egyesült Államok a mesterséges intelligencia fejlődésének motorja, a világ legnagyobb tőkepiacával az új technológiák legnagyobb beruházója és ezzel a legnyilvánvalóbb nyertese. A tudásgazdaság kiépítésének egyik fontos kérdése lesz, hogy Magyarország képes-e szintet ugrani és jobban bekapcsolódni a technológiai versenybe, követve akár Lengyelország példáját. De addig is, a realitásokkal számot vetni, elengedhetetlen, hogy a meglévő előnyöket fenntartsuk ahhoz, hogy a magyar gazdaság talpon maradjon és időt nyerjen, megtalálja a jó válaszokat, és elinduljon egy sikeresebb gazdasági stratégiai irányába egy új világrendben.
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