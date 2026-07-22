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Szétesett az óbudai Fidesz-frakció
Gazdaság

Szétesett az óbudai Fidesz-frakció

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Megszűnik a Fidesz önálló képviselőcsoportja Óbudán, miután két politikus kilépése miatt a frakció létszáma a minimálisan előírt három fő alá csökkent. Ezzel a III. kerület az első olyan budapesti városrész, ahol felbomlott a kormánypárt helyi frakciója.

A fejleményekről Kiss László, a kerület független, korábban a DK színeiben politizáló polgármestere számolt be egy helyi közösségimédia-csoportban.

Tájékoztatása szerint Kozma János és Malinás Sándor képviselők döntöttek úgy, hogy elhagyják a kormánypárti frakciót.

A polgármester jelezte, hogy nincs bővebb információja a kilépések okairól, ugyanakkor üdvözli, ha a helyi közélet mentesül a pártpolitikai csatározásoktól.

Óbuda az elmúlt időszakban egy pártokon átívelő korrupciós botrány miatt került az érdeklődés középpontjába, amelyben a kerület vezetése is mélyen érintett. Az ügyben letartóztatták Kiss László egykori alpolgármesterét, Czeglédy Gergelyt, valamint Puskás Péter volt fideszes alpolgármestert is. Czeglédy egy 2024-es vallomásában arról számolt be, hogy Kiss Lászlóval közösen már 2006-ban megállapodtak az akkori helyi Fidesz-vezetéssel a korrupciós pénzek 70–30 százalékos arányú felosztásáról.

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